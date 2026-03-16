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Makron razgovarao s Pežeskijanom: Nekontrolisana eskalacija dovela regiju u haos, Iran ne smije steći nuklearno oružje

Dodao je da se sloboda plovidbe u Hormuškom moreuzu mora što prije obnoviti

Emanuel Makron. Anadolija

Dž. R.

16.3.2026

Emanuel Makron (Emmanuel Macron) predsjednik Francuske razgovarao je predsjednikom Irana Masudom Pežeskijanom (Masoud Pezeshkianom) te ga tom prilikom pozvao da prekine napade na zemlje u regiji koje je nazvao neprihvatljivim.

Istakao je kako ga je podsjetio da Francuska djeluje u strogo odbrambenom okviru usmjerenom na zaštitu svojih interesa, svojih regionalnih partnera i slobode plovidbe te da je neprihvatljivo da njegova zemlja bude meta.

- Nekontrolisana eskalacija kojoj svjedočimo uranja cijelu regiju u haos, s velikim posljedicama danas i u godinama koje dolaze. Narod Irana, kao i oni širom regije, plaćaju cijenu. Samo novi politički i sigurnosni okvir može osigurati mir i sigurnost za sve. Takav okvir mora garantovati da Iran nikada neće steći nuklearno oružje, a istovremeno se mora pozabaviti prijetnjama koje predstavljaju njegov program balističkih raketa i njegove destabilizirajuće aktivnosti na regionalnom i međunarodnom nivou - kazao je Makron.

Dodao je da se sloboda plovidbe u Hormuškom moreuzu mora što prije obnoviti.

- Također sam pozvao iranskog predsjednika da omogući Sesil Koler (Cécile Kohler) i Žaku Parizu (Jacques Paris) da se što prije sigurno vrate u Francusku. Njihova patnja traje predugo i oni pripadaju svojim voljenima - zaključio je Makron.

# EMMANUEL MACRON
# MASOUD PEZESHKIAN
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