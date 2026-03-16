Makron razgovarao s Pežeskijanom: Nekontrolisana eskalacija dovela regiju u haos, Iran ne smije steći nuklearno oružje

Emanuel Makron (Emmanuel Macron) predsjednik Francuske razgovarao je predsjednikom Irana Masudom Pežeskijanom (Masoud Pezeshkianom) te ga tom prilikom pozvao da prekine napade na zemlje u regiji koje je nazvao neprihvatljivim.

Istakao je kako ga je podsjetio da Francuska djeluje u strogo odbrambenom okviru usmjerenom na zaštitu svojih interesa, svojih regionalnih partnera i slobode plovidbe te da je neprihvatljivo da njegova zemlja bude meta.

- Nekontrolisana eskalacija kojoj svjedočimo uranja cijelu regiju u haos, s velikim posljedicama danas i u godinama koje dolaze. Narod Irana, kao i oni širom regije, plaćaju cijenu. Samo novi politički i sigurnosni okvir može osigurati mir i sigurnost za sve. Takav okvir mora garantovati da Iran nikada neće steći nuklearno oružje, a istovremeno se mora pozabaviti prijetnjama koje predstavljaju njegov program balističkih raketa i njegove destabilizirajuće aktivnosti na regionalnom i međunarodnom nivou - kazao je Makron.

Dodao je da se sloboda plovidbe u Hormuškom moreuzu mora što prije obnoviti.

- Također sam pozvao iranskog predsjednika da omogući Sesil Koler (Cécile Kohler) i Žaku Parizu (Jacques Paris) da se što prije sigurno vrate u Francusku. Njihova patnja traje predugo i oni pripadaju svojim voljenima - zaključio je Makron.