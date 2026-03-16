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ODJEKUJU EKSPLOZIJE

Izrael izveo zračne napade na Teheran, ciljana zračna luka Mehrabad

Rano jutros iznad Teherana su se nadvili gusti stubovi crnog dima

Požar u Teheranu. X / Screenshot

Dž. R.

16.3.2026

Rano jutros iznad Teherana su se nadvili gusti stupovi crnog dima, a iranski državni mediji izvijestili su o snažnim eksplozijama u glavnom gradu. 

Snimke koje su se proširile internetom prikazuju najmanje dva velika stupa dima - jedan u središnjem dijelu grada, a drugi na zapadu iranske prijestolnice.

Rano jutros iznad Teherana su se nadvili gusti stubovi crnog dima, a iranski državni mediji izvijestili su o snažnim eksplozijama u glavnom gradu. Snimke koje su se proširile internetom prikazuju najmanje dva velika stupa dima - jedan u središnjem dijelu grada, a drugi na zapadu iranske prijestolnice.

Gotovo istovremeno s vijestima o eksplozijama, izraelska vojska je potvrdila da je rano u ponedjeljak započela val napada na infrastrukturne ciljeve u Teheranu.

Iranska Revolucionarna garda objavila je da su cilj izraelskih borbenih aviona bili postrojenja na zračnoj luci Mehrabad. Riječ je o najprometnijem zračnom čvorištu u Iranu.

# IZRAEL
# IRAN
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