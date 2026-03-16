Izrael izveo zračne napade na Teheran, ciljana zračna luka Mehrabad

Rano jutros iznad Teherana su se nadvili gusti stupovi crnog dima, a iranski državni mediji izvijestili su o snažnim eksplozijama u glavnom gradu.
Snimke koje su se proširile internetom prikazuju najmanje dva velika stupa dima - jedan u središnjem dijelu grada, a drugi na zapadu iranske prijestolnice.
Rano jutros iznad Teherana su se nadvili gusti stubovi crnog dima, a iranski državni mediji izvijestili su o snažnim eksplozijama u glavnom gradu. Snimke koje su se proširile internetom prikazuju najmanje dva velika stupa dima - jedan u središnjem dijelu grada, a drugi na zapadu iranske prijestolnice.
Gotovo istovremeno s vijestima o eksplozijama, izraelska vojska je potvrdila da je rano u ponedjeljak započela val napada na infrastrukturne ciljeve u Teheranu.
Iranska Revolucionarna garda objavila je da su cilj izraelskih borbenih aviona bili postrojenja na zračnoj luci Mehrabad. Riječ je o najprometnijem zračnom čvorištu u Iranu.