Japan i Australija odbile sudjelovati u misiji u Hormuškom moreuzu

Japan i Australija su poručili Donaldu Trampu (Trump) da neće sudjelovati u misiji u Hormuškom moreuzu, čiji je cilj osiguranje prolaza trgovačkih brodova kroz taj strateški prolaz.

Japan trenutno ne planira rasporediti plovila kako bi ona pratila trgovačke brodove na Bliskom istoku, rekla je premijerka Sanae Takaiči (Takaichi) u ponedjeljak, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) pozvao saveznike da pomognu u pratnji tankera kroz Hormuški moreuz.

- Nismo donijeli nikakve odluke o slanju pratnje brodovima. Nastavljamo ispitivati ​​što Japan može učiniti samostalno, a što se može učiniti unutar pravnog okvira - rekla je Takaiči parlamentu.

Trampov poziv u objavi na društvenim mrežama američkim saveznicima, uključujući Japan, da pomognu u zaštiti pošiljki nafte i plina kroz strateški plovni put stavlja Tokio u težak položaj jer njegov ustav u kojem se odriče rata ograničava opseg prekomorskih vojnih operacija koje može provoditi.

Sjedinjene Države još nisu uputile službeni zahtjev za pomoć, rekla je Takaiči.

Australija neće slati ratne brodove kako bi pomogli u ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza, rekla je u ponedjeljak visoka dužnosnica.

- Nećemo slati brod u Hormuški moreuz. Znamo koliko je to nevjerojatno važno, ali to nije nešto što smo zamoljeni niti čemu doprinosimo - rekla je Catherine King, članica kabineta premijera Entonija Albaniza (Anthony Albanese), u intervjuu za državnu televiziju ABC.

Oko petine globalne nafte i ukapljenog prirodnog plina obično prolazi kroz Hormuški moreuz, koji je efektivno zatvoren sedmicama otkako je 28. februara započeo američko-izraelski rat protiv Irana.

Wall Street Journal izvijestio je u nedjelju da Trampova administracija planira već ove sedmice objaviti da se više zemalja složilo formirati koaliciju koja će pratiti brodove kroz Hormuški moreuz.