Napadnuta škola u iranskom gradu Khomeinu

U napadu izvedenom u zoru na Dječačku školu Shahid Khomeini u iranskom gradu Khomeinu zgrada je znatno oštećena, no nije bilo žrtava. Iranska novinska agencija Fars izvijestila je o događaju, koji je opisala kao "američko-izraelski napad".

Kasnije je zamjenik guvernera pokrajine Markazi za agenciju Mehr potvrdio da u napadu nije bilo stradalih, ali je oštećen i niz okolnih kuća.

Iste fotografije podijelilo je i Iransko društvo Crvenog polumjeseca na svom kanalu na Telegramu, uz natpis: "Zračni napad na školu u Khomeinu".