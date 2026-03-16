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NEMA ŽRTAVA

Napadnuta škola u iranskom gradu Khomeinu

Oštećen niz okolnih kuća

Škola Minab koja je pogođena u prethodnom napadu. Platforma X

Dž. R.

16.3.2026

U napadu izvedenom u zoru na Dječačku školu Shahid Khomeini u iranskom gradu Khomeinu zgrada je znatno oštećena, no nije bilo žrtava. Iranska novinska agencija Fars izvijestila je o događaju, koji je opisala kao "američko-izraelski napad".

Kasnije je zamjenik guvernera pokrajine Markazi za agenciju Mehr potvrdio da u napadu nije bilo stradalih, ali je oštećen i niz okolnih kuća. 

Iste fotografije podijelilo je i Iransko društvo Crvenog polumjeseca na svom kanalu na Telegramu, uz natpis: "Zračni napad na školu u Khomeinu".

# IRAN
# ŠKOLA
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