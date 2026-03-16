Tramp prije pet dana kazao da su SAD pobijedile Iran, sada promijenio priču

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) komentirao je u Air Force Oneu odnose s Iranom, potvrdivši da se vode razgovori, ali i izrazivši sumnju u njihovu svrsishodnost. Tramp je također izjavio da nije spreman proglasiti pobjedu.

Na pitanje o postojanju diplomatskih razgovora između SAD i Irana, Tramp je rekao: "Razgovaramo s njima. Ali mislim da nisu spremni - no prilično su blizu."

Ipak, doveo je u pitanje želju za postizanjem sporazuma.

- Nisam siguran želim li uopće sklopiti dogovor jer, znate, kao prvo, nitko ni ne zna s kim imate posla budući da je većina njihovog vodstva ubijena, kao što znate. Tako da nisam siguran ni želimo li mi sklopiti dogovor. Oni ga očajnički žele, da - kazao je Tramp.

Upitan je li spreman službeno proglasiti pobjedu, Tramp je odgovorio kratko. "Ne, ne želim to učiniti. Nema razloga za to", zaključio je.

Podsjetimo, Tramp je prije pet dana rekao da su Sjedinjene Države pobijedile u ratu protiv Irana, ali da će ostati u borbi kako bi dovršile posao.

- Nikada ne volite prerano reći da ste pobijedili. Pobijedili smo. Sve je bilo gotovo u prvih sat vremena - rekao je Tramp na skupu u stilu predizborne kampanje u Hebronu, u Kentakiju.

- Ne želimo otići prerano, zar ne? Moramo dovršiti posao. Ne želimo se vraćati svake dvije godine - kazao je Tramp. Rekao je da su Sjedinjene Države praktično uništile Iran.