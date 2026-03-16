Izraelska vojska pokrenula dublju kopnenu operaciju u južnom Libanu

Izraelska vojska saopćila je da je započela „ciljanu kopnenu operaciju“ protiv ključnih ciljeva u južnom Libanu, šaljući dodatne snage dublje u to područje. Operacija je dio, kako navode, proširenog sigurnosnog pojasa nakon napada Hezbollaha na Izrael ranije ovog mjeseca, u kontekstu šireg sukoba s Iranom.

Učešće vojnih jedinica

Prema navodima Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), 91. regionalna divizija „Galilea“ izvela je napad kasno u subotu u istočnom sektoru južnog Libana. Tokom operacije izraelski vojnici su, kako tvrde, naišli na nekoliko operativaca Hezbollaha i ubili ih.

IDF navodi da je cilj operacije proširenje takozvane „zone prednje odbrane“.

„Ova operacija dio je napora za uspostavljanje prednje odbrane, uključujući uništavanje terorističke infrastrukture i eliminaciju operativaca koji djeluju u tom području, kako bi se uklonile prijetnje i stvorio dodatni sloj sigurnosti za stanovnike sjevera“, navodi se u saopćenju vojske.

Zračni udari

Prije ulaska kopnenih snaga, izraelska vojska je, prema vlastitim navodima, izvela intenzivne zračne udare i artiljerijsko granatiranje s ciljem uklanjanja potencijalnih prijetnji.

U zapadnom sektoru južnog Libana i dalje je raspoređena 146. rezervna divizija, dok 36. divizija provodi operacije u području Rab al-Thalathine.

Izraelska vojska navodi da se priprema za raspoređivanje dodatnih snaga u južnom Libanu i moguće dalje širenje operacija, uz obrazloženje da je cilj udaljavanje snaga Hezbollaha od izraelske granice.