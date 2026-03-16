Iran poručio Trampu: Pošalji brodove u Perzijski zaljev ako se usuđuješ

Iran je odbacio američke tvrdnje da su njegove pomorske snage uništene i uputio izazov američkom predsjedniku Donaldu Trampu (Trump) da pošalje ratne brodove u Perzijski zaljev "ako se usuđuje“. Glasnogovornik iranskog Korpusa čuvara islamske revolucije (IRGC), brigadni general Ali Mohammad Naini, izjavio je da Iran u potpunosti kontroliše Hormuški moreuz.

- Hormuški moreuz je u potpunosti pod upravom mornarice IRGC-a i Iran nad njim ima potpuni suverenitet - rekao je Naini.

On je dodao da Tramp tvrdi kako je uništio iransku mornaricu, te mu poručio:

- Ako se usuđuje, neka pošalje svoje brodove u područje Perzijskog zaljeva.

Iranski kontranapadi

Naini tvrdi da je Iran do sada lansirao oko 700 projektila i više od 3.600 dronova na američke i izraelske ciljeve u regionu.

Prema njegovim riječima, sukob će biti završen tek kada, kako je naveo, "neprijatelj prepozna snagu iranskog vojnog i društvenog odvraćanja“.

- Naš cilj je kazniti agresora i nastaviti snažne i razorne napade na neprijatelja - poručio je.

Početak sukoba

Izrael i Sjedinjene Američke Države pokrenuli su zajedničke napade na Iran 28. februara. Prema dostupnim podacima, u tim napadima je do sada poginulo oko 1300 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu Irana, ajatolaha Alija Hamneija.

Iran je potom odgovorio napadima dronovima i projektilima na Izrael, Jordan, Irak i zemlje Zaljeva u kojima su raspoređene američke vojne snage.

Hormuški moreuz, jedan od najvažnijih svjetskih energetskih prolaza, zatvoren je od početka marta, što dodatno povećava napetosti i izaziva zabrinutost na globalnim tržištima energije.