Šef iranskog pravosuđa izjavio da nema popustljivosti za saradnike Izraela i SAD

Golam Hosein Mohseni Ejei (Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i), šef iranskog pravosuđa, kaže da ne bi trebalo biti popustljivosti ili odlaganja u izricanju presuda protiv onih za koje se tvrdi da su povezani s Izraelom i SAD.

On je u izjavi za novinsku agenciju Tasnim rekao kako ne smije doći do odgađanja ili pokazivanja blage kazne u izvršavanju konačnih presuda "protiv onih koji su tokom ratnog vremena i nemira počinili zločine i bili povezani s agresorskim neprijateljem".

Dodaje da je neophodno ubrzati rješavanje slučajeva koji uključuju elemente ugrožavanja javne sigurnosti.

Vlasti su posljednjih sedmica provele opsežne racije širom Irana u kojima je u posljednjih nekoliko dana uhapšeno na stotine osoba koje se sumnjiče za saradnju s Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama.

Iranske vlasti su jučer uhapsile najmanje 20 osoba na sjeverozapadu zemlje zbog sumnje da su sarađivale s Izraelom.