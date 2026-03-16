New York Times tvrdi: Tramp dobija od princa bin Salmana savjet da nastavi napade na Iran

Prema izvještaju New York Times, u toku izraelsko-američke kampanje protiv Iran, bivši američki predsjednik Donald Tramp (Trump) prima savjete od saudijskog princa Mohammeda bin Salmana da nastavi snažno djelovati protiv Irana.

Izvještaj navodi da Tramp, osim što gotovo svakodnevno komunicira s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom (Netanyahuom), razgovara i s arapskim liderima, pri čemu princ Mohammed bin Salman podstiče agresivniji pristup, slično ranijim savjetima preminulog kralja Abdulah bin Abdulaziz (Abdullah bin Abdulaziz) da se "odsiječe glava zmiji".

Ovo je u kontradikciji sa zvaničnim javnim stavom Saudijske Arabije prije početka sukoba, kada su se zvanično protivili napadima i odbacivali mogućnost da se njihova teritorija koristi za napade na Iran.

Ipak, po početku vojnih akcija, američke baze u Saudijskoj Arabiji počele su se koristiti za napade, na šta je Iran odgovorio raketnim napadima i dronovima, dodatno pojačavajući napetosti u regionu.