Video / Žestok napad Irana na Emirate, veliki požar na ključnom naftnom skladištu

U naftnoj industrijskoj zoni Fudžejra (Fujairah) u Ujedinjenim Arapskim Emiratima izbio je veliki požar nakon što je postrojenje pogođeno dronom, saopćio je Medijski ured tog emirata, naglašavajući da u incidentu nema povrijeđenih.
Vatrogasne i spasilačke ekipe brzo su reagovale i pokušavaju staviti vatru pod kontrolu.
- Ekipe civilne zaštite u emiratu odmah su izašle na teren i nastavljaju s naporima kako bi požar bio ugašen - navodi se u saopćenju.
Ključno naftno skladište
Luka Fudžejra predstavlja jedno od ključnih naftnih čvorišta Ujedinjenih Arapskih Emirata i jedina je koja zaobilazi Hormuški moreuz, koji je trenutno gotovo zatvoren za plovidbu. Prema podacima kompanije Kpler, koje prenosi Reuters, iz Fudžejre je prošle godine u prosjeku dnevno izvozilo više od 1,7 miliona barela sirove nafte i rafiniranih goriva, što čini oko 1,7 posto ukupne svjetske potražnje.
Požar je izbio nakon što su, prema izvještajima Reutersa i Bloomberga, neke operacije u luci već bile poremećene zbog ranijih napada dronom i požara koji su se dogodili u subotu.
Tada je vatra planula nakon što su ostaci presretnute bespilotne letjelice pali na područje luke, saopćio je tokom vikenda Medijski ured Fudžejre, koji tada nije naveo da je došlo do većih poremećaja u radu.
Napad na Harg
Iranska vojska ranije je upozorila da bi mogla gađati luke u UAE-u kao odgovor na napad na iranski otok Harg (Kharg). Iranski zvaničnici tvrde da je taj napad pokrenut s teritorije Ujedinjenih Arapskih Emirata.