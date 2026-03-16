Video / Žestok napad Irana na Emirate, veliki požar na ključnom naftnom skladištu

U naftnoj industrijskoj zoni Fudžejra (Fujairah) u Ujedinjenim Arapskim Emiratima izbio je veliki požar nakon što je postrojenje pogođeno dronom, saopćio je Medijski ured tog emirata, naglašavajući da u incidentu nema povrijeđenih.

Vatrogasne i spasilačke ekipe brzo su reagovale i pokušavaju staviti vatru pod kontrolu.

- Ekipe civilne zaštite u emiratu odmah su izašle na teren i nastavljaju s naporima kako bi požar bio ugašen - navodi se u saopćenju.