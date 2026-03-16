Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OPĆI HAOS

Video / Žestok napad Irana na Emirate, veliki požar na ključnom naftnom skladištu

Postrojenje pogođeno dronom, vatrogasci pokušavaju staviti vatru pod kontrolu

Požar u ključnom naftnom skladištu. Platforma X

B. A.

16.3.2026

U naftnoj industrijskoj zoni Fudžejra (Fujairah) u Ujedinjenim Arapskim Emiratima izbio je veliki požar nakon što je postrojenje pogođeno dronom, saopćio je Medijski ured tog emirata, naglašavajući da u incidentu nema povrijeđenih.

Vatrogasne i spasilačke ekipe brzo su reagovale i pokušavaju staviti vatru pod kontrolu.

- Ekipe civilne zaštite u emiratu odmah su izašle na teren i nastavljaju s naporima kako bi požar bio ugašen - navodi se u saopćenju.

Ključno naftno skladište

Luka Fudžejra predstavlja jedno od ključnih naftnih čvorišta Ujedinjenih Arapskih Emirata i jedina je koja zaobilazi Hormuški moreuz, koji je trenutno gotovo zatvoren za plovidbu. Prema podacima kompanije Kpler, koje prenosi Reuters, iz Fudžejre je prošle godine u prosjeku dnevno izvozilo više od 1,7 miliona barela sirove nafte i rafiniranih goriva, što čini oko 1,7 posto ukupne svjetske potražnje.

Požar je izbio nakon što su, prema izvještajima Reutersa i Bloomberga, neke operacije u luci već bile poremećene zbog ranijih napada dronom i požara koji su se dogodili u subotu.

Tada je vatra planula nakon što su ostaci presretnute bespilotne letjelice pali na područje luke, saopćio je tokom vikenda Medijski ured Fudžejre, koji tada nije naveo da je došlo do većih poremećaja u radu.

Napad na Harg

Iranska vojska ranije je upozorila da bi mogla gađati luke u UAE-u kao odgovor na napad na iranski otok Harg (Kharg). Iranski zvaničnici tvrde da je taj napad pokrenut s teritorije Ujedinjenih Arapskih Emirata.

# IRAN
# NAPAD
# UAE
# BLISKI ISTOK
# POŽAR
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (15)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.