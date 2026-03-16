Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ZRAČNI UDARI

Izrael pokrenuo veliki talas napada na iranske gradove

Napadi su, prema navodima izraelske vojske, usmjereni na različite infrastrukturne ciljeve na teritoriji Irana

Iran pokrenuo novi val napada. Platforma X

M. Až.

16.3.2026

Izraelska vojska saopćila je da je pokrenula "opsežan talas napada na infrastrukturu" koji se istovremeno provodi u više iranskih gradova, uključujući Teheran, Širaz i Tabriz.

Napadi su, prema navodima izraelske vojske, usmjereni na različite infrastrukturne ciljeve na teritoriji Irana.

Teheran, glavni grad Irana, nalazi se na sjeveru zemlje i predstavlja političko i administrativno središte države. Tabriz, četvrti najveći grad u Iranu, smješten je na sjeverozapadu zemlje, u blizini granica s Turskom, Armenijom i Azerbejdžanom.

# IZRAEL
# IRAN
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (14)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.