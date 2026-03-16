Izrael pokrenuo veliki talas napada na iranske gradove

Izraelska vojska saopćila je da je pokrenula "opsežan talas napada na infrastrukturu" koji se istovremeno provodi u više iranskih gradova, uključujući Teheran, Širaz i Tabriz.

Napadi su, prema navodima izraelske vojske, usmjereni na različite infrastrukturne ciljeve na teritoriji Irana.

Teheran, glavni grad Irana, nalazi se na sjeveru zemlje i predstavlja političko i administrativno središte države. Tabriz, četvrti najveći grad u Iranu, smješten je na sjeverozapadu zemlje, u blizini granica s Turskom, Armenijom i Azerbejdžanom.