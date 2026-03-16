Italija odbila Trampov zahtjev: Kriza u Hormuškom moreuzu mora se rješavati diplomacijom

Italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani (Antonio Tajani) poručio je da se kriza u Hormuškom moreuzu mora rješavati diplomatskim putem, naglašavajući da Italija ne učestvuje ni u kakvim pomorskim misijama koje bi se mogle proširiti na to područje.

- Što se tiče Hormuza, vjerujem da diplomacija mora prevladati - izjavio je Tajani novinarima na marginama sastanka u Briselu.

On je pojasnio da je Italija trenutno uključena u odbrambene pomorske misije u Crvenom moru, ali je jasno isključio mogućnost da se te aktivnosti prošire i na Hormuški moreuz.

- Ne vidim nikakve misije koje bi se mogle proširiti na Hormuz - dodao je.

Ovakav stav dolazi nakon ranijeg zahtjeva predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa (Donald Trump), koji je od saveznika tražio da se uključe u misiju zaštite pomorskog saobraćaja u Hormuškom moreuzu.

Tramp je pritom upozorio saveznike da bi NATO mogao reagovati ukoliko zemlje članice ne pruže podršku inicijativi za osiguranje ovog ključnog pomorskog prolaza.