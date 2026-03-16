Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ODBILI TRAMPOV ZAHTJEV

Grčka odbija vojnu akciju u Hormuškom moreuzu

Grčka se neće uključivati ni u kakve vojne operacije u Hormuškom moreuzu, izjavio je glasnogovornik grčke vlade

Hormuški moreuz. AJB

M. Až.

16.3.2026

Grčka se neće uključivati ni u kakve vojne operacije u Hormuškom moreuzu, izjavio je glasnogovornik grčke vlade. Ta odluka uslijedila je nakon što je Donald Tramp pozvao Ujedinjeno Kraljevstvo, Kinu, Francusku, Japan, Južnu Koreju i druge zemlje da pošalju brodove na najprometniju pomorsku rutu na svijetu, koju Iran učinkovito blokira, piše Reuters.

Odgovor na taj poziv uglavnom je bio suzdržan. Zemlje su izdavale neobvezujuće izjave, navodeći da je dijalog u tijeku i da surađuju sa saveznicima. Međutim, ono što je ključno za Trampa, nijedna nije pristala poslati svoja plovila u taj iznimno opasan moreuz.

# SAD
# DONALD TRUMP
# GRČKA
# HORMUŠKI MOREUZ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.