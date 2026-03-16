Grčka odbija vojnu akciju u Hormuškom moreuzu

Grčka se neće uključivati ni u kakve vojne operacije u Hormuškom moreuzu, izjavio je glasnogovornik grčke vlade. Ta odluka uslijedila je nakon što je Donald Tramp pozvao Ujedinjeno Kraljevstvo, Kinu, Francusku, Japan, Južnu Koreju i druge zemlje da pošalju brodove na najprometniju pomorsku rutu na svijetu, koju Iran učinkovito blokira, piše Reuters.

Odgovor na taj poziv uglavnom je bio suzdržan. Zemlje su izdavale neobvezujuće izjave, navodeći da je dijalog u tijeku i da surađuju sa saveznicima. Međutim, ono što je ključno za Trampa, nijedna nije pristala poslati svoja plovila u taj iznimno opasan moreuz.