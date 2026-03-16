Flydubai prekida letove za Izrael do 30. aprila zbog ratnih sukoba

Aviokompanija Flydubai sa sjedištem u Dubaiju obustavlja sve letove do i od aerodroma Ben Gurion u Tel Avivu do 30. aprila zbog rata s Iranom i pogoršane sigurnosne situacije u regiji.

Flydubai se pridružuje brojnim stranim aviokompanijama koje su otkazale letove iz i za Izrael nakon što je zračni prostor te zemlje zatvoren 28. februara.

U okviru vladinih napora, Flydubai je prošle sedmice organizovao direktne letove za repatrijaciju Izraelaca zaglavljenih u Dubaiju na aerodrom Ben Gurion.

Grupa Lufthansa, koja obuhvata Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, EuroWings i Lufthansu, otkazala je sve letove za Tel Aviv do 2. aprila. Wizz Air iz Mađarske također je odgodio povratak u Izrael barem do aprila, dok je easyJet otkazao sve letove do ljeta, s mogućim povratkom tek u oktobru.

Strane aviokompanije trenutno ne mogu slijetati na aerodrom Ben Gurion zbog NOTAM-a Izraelske uprave za civilno zrakoplovstvo, koji ograničava aktivnosti u zračnom prostoru. Istovremeno, EASA (European Aviation Safety Agency) i FAA (Federal Aviation Administration) izdaju upute koje upozoravaju na letenje u regiji.