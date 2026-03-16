Iran: U izraelskom napadu na Teheran poginulo i ranjeno više civila

U izraelskom zračnom napadu na zgradu elektrodistribucije istočno od Teherana poginulo je i ranjeno više civila, javlja poluslužbena iranska novinska agencija Fars.
ZRAČNI UDARI
U izraelskom zračnom napadu na zgradu elektrodistribucije istočno od Teherana poginulo je i ranjeno više civila
Teheran. Platforma X
U izraelskom zračnom napadu na zgradu elektrodistribucije istočno od Teherana poginulo je i ranjeno više civila, javlja poluslužbena iranska novinska agencija Fars.
Prema navodima agencije, napad je pogodio objekat koji se nalazi u blizini iranskog glavnog grada, a među žrtvama ima i civilnog stanovništva.
Izraelska vojska ranije je saopćila da je pokrenula "opsežan talas napada na infrastrukturu" koji se istovremeno provodi u više iranskih gradova, uključujući Teheran, Širaz i Tabriz.
Napadi su, prema tvrdnjama izraelske vojske, usmjereni na različite infrastrukturne ciljeve širom teritorije Irana.
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