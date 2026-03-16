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ZRAČNI UDARI

Iran: U izraelskom napadu na Teheran poginulo i ranjeno više civila

U izraelskom zračnom napadu na zgradu elektrodistribucije istočno od Teherana poginulo je i ranjeno više civila

Teheran. Platforma X

M. Až.

16.3.2026

U izraelskom zračnom napadu na zgradu elektrodistribucije istočno od Teherana poginulo je i ranjeno više civila, javlja poluslužbena iranska novinska agencija Fars.

Prema navodima agencije, napad je pogodio objekat koji se nalazi u blizini iranskog glavnog grada, a među žrtvama ima i civilnog stanovništva.

Izraelska vojska ranije je saopćila da je pokrenula "opsežan talas napada na infrastrukturu" koji se istovremeno provodi u više iranskih gradova, uključujući Teheran, Širaz i Tabriz.

Napadi su, prema tvrdnjama izraelske vojske, usmjereni na različite infrastrukturne ciljeve širom teritorije Irana.

# TEHERAN
# IZRAEL
# IRAN
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