Video / Hezbolah objavio snimak uništavanja izraelskih tenkova, sve žešće borbe na jugu Libana

Hezbolah je objavio video snimak nastao u okolini mjesta Markabe u južnom Libanu, na kojem je protuoklopnom raketom uništen najmanje jedan izraelski tenk.
ZNAČAJNO PROŠIRENJE
INTENZIVNE BORBE
Borci Hezbolaha pogodili su izraelski tenk iranskom protuoklopnom raketom Almas
Hezbolah objavio snimak uništavanja tenka. Platforma X
Hezbolah je objavio video snimak nastao u okolini mjesta Markabe u južnom Libanu, na kojem je protuoklopnom raketom uništen najmanje jedan izraelski tenk.
U proteklih nekoliko dana, od trenutka zvaničnog uključivanja u izraelsko-iranski sukob, snage Hezbolaha svakodnevno izvode precizne napade na izraelske trupe na jugu Libana, ali i na sjeveru Izraela.
Borci Hezbolaha pogodili su izraelski tenk iranskom protuoklopnom raketom Almas, kojom su naoružane sve jedinice ove proiranske milicije.
Sve češće napade snage Hezbolaha izvode i na radarske sisteme, komunikacijske centre i baze izraelske vojske, pri čemu se svakodnevno bilježe novi gubici.
DRAMA NA NERETVI