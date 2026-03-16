Video / Hezbolah objavio snimak uništavanja izraelskih tenkova, sve žešće borbe na jugu Libana

Hezbolah je objavio video snimak nastao u okolini mjesta Markabe u južnom Libanu, na kojem je protuoklopnom raketom uništen najmanje jedan izraelski tenk.

U proteklih nekoliko dana, od trenutka zvaničnog uključivanja u izraelsko-iranski sukob, snage Hezbolaha svakodnevno izvode precizne napade na izraelske trupe na jugu Libana, ali i na sjeveru Izraela.

Borci Hezbolaha pogodili su izraelski tenk iranskom protuoklopnom raketom Almas, kojom su naoružane sve jedinice ove proiranske milicije.

Sve češće napade snage Hezbolaha izvode i na radarske sisteme, komunikacijske centre i baze izraelske vojske, pri čemu se svakodnevno bilježe novi gubici.