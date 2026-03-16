"Tigrovi i muhe": Zašto Si Đinping i dalje sprovodi čistke u Kini

Tokom prošle sedmice, hiljade delegata slile su se u Veliku salu naroda u Pekingu da prisustvuju jednom od najvažnijih događaja na kineskom političkom kalendaru.

Uz Sija Đinpinga postojano za kormilom, Nacionalni narodni kongres, završen 12. marta, predstavlja godišnji izvještaj o smjeru kretanja Kine i planovima za budućnost. Međutim, odsutni su bili neki bivši bliski saradnici Sija Đinpinga i drugi visoko rangirani zvaničnici.

Na otvaranju kongresa izostalo je oko 100 delegata, svi pogođeni nemilosrdnim talasom nedavnih otkaza. Upražnjena mjesta pokazuju drugačiju priču o stabilnoj, jedinstvenoj vladavini koju Si Đinping i Komunistička partija Kine žele da projektuju.

Ona predstavljaju najubjedljiviji dokaz Sijeve antikorupcijske kampanje, koja je započela čim je imenovan za generalnog sekretara partije 2012. godine, i koja i danas ne pokazuje znakove posustajanja, prenosi BBC.

"Prost i klasičan primjer korupcije"

Korupcija je 2012. godine zaista bila ozbiljan problem u Kini. Komunistička partija je masivna organizacija sa više od 100 miliona članova i milion zvaničnika.

- I zato ne iznenađuje da postoje ljudi koji će činiti greške i koji su korumpirani - kaže profesor Keri Braun sa Kraljevskog koledža u Londonu.

Ipak, korupcija je postala endemska. Zvaničnici nisu dobro plaćeni, objašnjava Braun, a sistem vodi "mala politička elita sa ogromnim stepenom moći“.

Bivši lider Hu Đintao nazvao je korupciju korozivnim izazovom koji može "koštati partiju podrške naroda". Zbog toga je Si Đinping sebi zadao cilj da je iskorenjuje, što je rezultiralo nizom šokantnih hapšenja.

Tokom 2012. i 2013. zabilježen je skandal sa proneverom i ubistvom koji je doveo do pada Boa Silaija, partijske zvijezde u usponu i mogućeg rivala Sija Đinpinga. Nekadašnji šef kineskog bezbjednosnog aparata uhapšen je 2014., a dvije godine kasnije Huov glavni savjetnik osuđen je na doživotnu kaznu zbog korupcije.

Od ministara vlade do seoskih glavešina, niko nije bio pošteđen u Sijevoj kampanji protiv "tigrova i muha" – što znači visoko rangirane elite i lokalne zvaničnike. Rezultat: milioni zvaničnika bili su disciplinovani, otpušteni ili poslani u zatvor u posljednjih 14 godina.

- Iznenađenje nije da ljudi primaju podsticaje ili mito, iznenađenje je da ima ljudi koji to ne rade. I zato mislim da su neki od ovih ljudi uklonjeni zbog korupcije, prosto i naprosto - kaže Braun.

Samo 2025. godine, glavno kinesko antikorupcijsko tijelo prijavilo je disciplinske mjere protiv skoro milion pojedinaca, a u januaru 2026. palo je 10 "tigrova", prema državnim medijima.

Moć, lojalnost i naslijeđe

- U antikorupcijskoj kampanji Sija Đinpinga uvijek je riječ i o korupciji i o politici - kaže Nil Tomas sa Instituta za politiku azijskog društva.

- To je pokušaj da se partija pretvori u efikasniju mašinu za vladanje i alat za uklanjanje političkih protivnika.

Pod Sijem, Kina je postala globalna ekonomska sila sa sve većim geopolitičkim uticajem. Milijarde se ulažu u napredne čipove, veštačku inteligenciju i obnovljive izvore energije – ključne sektore za budućnost Pekinga i njegovu konkurenciju sa Amerikom.

- Ako stranka nije disciplinovana, ako nije primila poruku i ako nije jedinstvena, ona će poći putem drugih političkih partija i biće podijeljena i osporavana, a to je rizik koji oni ne mogu prihvatiti - kaže Braun.

Za Sija, korupcija je postala sveobuhvatni pojam koji uključuje ne samo mito i malverzacije, već i nedostatak lojalnosti kineskim ambicijama.

- Borba protiv korupcije bitka je koju partija ne može sebi priuštiti da izgubi, i nikada ne smije izgubiti - poručio je u januaru 2026.

Kontrola nad vojskom

Nigde to nije očiglednije nego u vojsci. Si Đinping je 2012. preuzeo dužnost predsjednika Centralne vojne komisije, vrhovnog tijela za oružane snage. U godinama koje su uslijedile, preoblikovao je strukturu Narodnooslobodilačke vojske pod vlastitu kontrolu, često koristeći čistke.

- Većina višeg rukovodstva desetkovana je disciplinskim akcijama tokom Sijevog trećeg mandata - kaže Tomas. Devetorica najviših generala, uključujući He Veidonga i Miao Hua, smijenjeni su krajem 2025., dok su u januaru 2026. smijenjeni Liu Dženli i Džang Juosije zbog "ozbiljnih kršenja discipline i zakona".

- Smena generala bila je političke prirode i zasnovana na doživljenom nedostatku lojalnosti prema Siju i njegovim ciljevima - kaže Legarda.

Najuži krug Sijevih sledbenika i dalje se sužava, isključujući sve one koji nisu potpuno lojalni vođi, što će se, prema stručnjacima, nastaviti dok ne ostanu samo oni koji su potpuno Sijevi proizvodi.

Kao što to Tomas kaže: "Što moćniji Si postaje, on veće čistke pravi."