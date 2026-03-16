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PORODIČNA TRAGEDIJA

Kćerka izraelske ministrice pronađena mrtva, ranije javno optužila roditelje

Kada mi je bilo 13 godina, moj otac je počeo da me svodi u Tel Avivu, zarađujući novac na moj račun, napisala je Strok na svom Facebook profilu

Šošana i Orit Strok. Platforma X

B. S.

16.3.2026

Šošana Strok (Shoshana Strock), kćerka izraelske ministrice Orit Strok, pronađena je mrtva u svojoj kući na sjeveru Izraela. 

Ranije je javno iznosila optužbe protiv svojih roditelja, tvrdeći da su je seksualno zlostavljali, uvukli u kult povezan s pedofilskim ritualima te je drogirali.

Okolnosti smrti

Okolnosti smrti Šošane (34) još uvijek nisu razjašnjene. Prema dostupnim informacijama, pronađena je mrtva u svojoj kući na sjeveru Izrael, a policija je pokrenula istragu kako bi utvrdila sve okolnosti ovog slučaja. 

Njena majka je vijest o smrti kćerke objavila je u nedjelju putem Facebooka.

Tokom posljednjih nekoliko mjeseci Šošana je javno govorila o navodnom seksualnom zlostavljanju od strane svojih roditelja, kao i o ritualnom zlostavljanju za koje tvrdi da ga je doživjela u djetinjstvu.

Javna optužba roditelja

Na društvenim mrežama objavila je više poruka u kojima je detaljno opisivala, kako je tvrdila, zlostavljanje koje je trpjela od roditelja, navodeći i da je bila primorana učestvovati u seksualnim ritualima.

 - Počevši od moje dvije i po godine, moji roditelji su me vodili na pedofilske ceremonije u kojima sam bila programirana i trenirana pomoću droga, hipnoze i seksualnog zlostavljanja. Kada mi je bilo 13 godina, moj otac je počeo da me svodi u Tel Avivu, zarađujući novac na moj račun. Zlostavljanje je nastavljeno i u starijoj dobi - rekla je u februarskom video-snimku.

U drugoj objavi, u januaru, Šošana je opisala ritualno zlostavljanje i konverzijsku terapiju koju je rekla da je doživjela dok je odrastala.

 - U posljednjim danima, sjećanja na konverzijsku terapiju kroz koju sam prošla kao dio sadističkog kulta u kojem sam odrasla vraćaju se iznova i iznova. Doživljavam ove flešbekove iznova i iznova, a moja trenutna anksioznost zbog dijeljenja ovoga je ekstremno visoka - napisala je, dodatno opisujući rituale u kojima tvrdi da je bila prisiljena učestvovati.

Istraga

Prema dostupnim informacijama, policija nije uspjela potvrditi tvrdnje Šošane o seksualnom zlostavljanju, iako detalji same istrage nisu javno razjašnjeni.

Organizacije žena u Izraelu zatražile su širu i temeljitiju istragu, tvrdeći da policija nije adekvatno postupala u ovom slučaju te da Šošani nije bila pružena potrebna zaštita.

Organizacija Bonot Alternativa, koja se bavi zaštitom žena, pozvala je vlasti da poduzmu konkretne korake i reagiraju povodom ovog slučaja.

 - Ne možemo odustati od njenog zahtjeva; dužnost države je sada jasna: istražiti, ispitati i otkriti istinu. Kako je moguće da strašni izvještaji o teškom ritualnom zlostavljanju nisu potresli sistem i cijelu zemlju?!” Vjerovali smo ti i uvijek ćemo ti vjerovati - izjavila je organizacija.

Protest u Jerusalemu

U znak sjećanja na Šošanu, u poslijepodnevnim satima održan je tihi protest na Trgu Siona, u centru Jerusalema.

Njena prijateljica Jael Šitrit (Yael Shitrit), koja je također svjedočila kao žrtva ritualnog seksualnog zlostavljanja, pozvala je na snažniju reakciju nadležnih institucija.

 - Razgovarali smo s njom tog jutra. Nije željela umrijeti. Željela je dom i sigurnost. Ako ova nacija ne otvori oči, mi smo sljedeći na redu - dodala je Šitrit.

Nakon vijesti o smrti Šošane, premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) i više ministara izrazili su podršku Orit Strok i njenoj porodici.

# IZRAEL
# SHOSHANA STROCK
# ORIT STROCK
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