Ministrica UAE: Postupci Irana su umobolni, ali naš odnos sa SAD ne slabi

Ministrica za međunarodnu saradnju Ujedinjenih Arapskih Emirata Reem Al Hašimi (Reem Al Hashimy) izjavila je da su nedavni iranski napadi na države Zaljeva "gotovo umobolni" i bez presedana, posebno jer su ciljali zemlje koje su pozivale na smirivanje sukoba

Al Hašimi je u intervjuu za Australian Broadcasting Corporation kazala da je reakcija Teherana iznenadila regionalne partnere.

- To što se dogodilo zaista je bez presedana i gotovo umobolno da Iran napadne upravo one koji su tražili deeskalaciju sukoba - rekla je.

Zemlje Zaljeva suočene su s brojnim napadima projektilima i dronovima od početka sukoba. Ujedinjeni Arapski Emirati, koji su 2020. normalizovali odnose s Izraelom, našli su se među najteže pogođenim državama.

- Podnijeli smo najveći teret raketnih i dron napada i iznenađuje nas što je Iran izabrao iracionalan put sukoba sa zaljevskim državama - dodala je ministrica.

Prema navodima ministarstva odbrane UAE, u iranskim napadima poginulo je šest osoba, a mete su uključivale civilnu infrastrukturu poput aerodroma i naftnih tankera, iako teritorija Emirata nije korištena za napade na Iran.

Na pitanje o američkim vojnim bazama u Emiratima i mogućem preispitivanju partnerstva, Al Hašimi je jasno poručila...

- Naš odnos sa Sjedinjenim Američkim Državama je dugogodišnje strateško partnerstvo. Ono ne slabi u kriznim momentima, već je izgrađeno na decenijama povjerenja i poštovanja - kazala je.

Dodala je da Emirati neće popustiti pod pritiscima.

- Mi smo također otporni i ne pristajemo na to da nas iko maltretira - dodala je.