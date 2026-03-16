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OŠTRA KRITIKA

Ministrica UAE: Postupci Irana su umobolni, ali naš odnos sa SAD ne slabi

Al Hašimi kritikuje iranske postupke i potvrđuje partnerstvo sa SAD

Reem Al Hashimy. Platforma X

B. A.

16.3.2026

Ministrica za međunarodnu saradnju Ujedinjenih Arapskih Emirata Reem Al Hašimi (Reem Al Hashimy) izjavila je da su nedavni iranski napadi na države Zaljeva "gotovo umobolni" i bez presedana, posebno jer su ciljali zemlje koje su pozivale na smirivanje sukoba

Al Hašimi je u intervjuu za Australian Broadcasting Corporation kazala da je reakcija Teherana iznenadila regionalne partnere.

- To što se dogodilo zaista je bez presedana i gotovo umobolno da Iran napadne upravo one koji su tražili deeskalaciju sukoba - rekla je.

Zemlje Zaljeva suočene su s brojnim napadima projektilima i dronovima od početka sukoba. Ujedinjeni Arapski Emirati, koji su 2020. normalizovali odnose s Izraelom, našli su se među najteže pogođenim državama.

- Podnijeli smo najveći teret raketnih i dron napada i iznenađuje nas što je Iran izabrao iracionalan put sukoba sa zaljevskim državama - dodala je ministrica.

Prema navodima ministarstva odbrane UAE, u iranskim napadima poginulo je šest osoba, a mete su uključivale civilnu infrastrukturu poput aerodroma i naftnih tankera, iako teritorija Emirata nije korištena za napade na Iran.

Na pitanje o američkim vojnim bazama u Emiratima i mogućem preispitivanju partnerstva, Al Hašimi je jasno poručila...

- Naš odnos sa Sjedinjenim Američkim Državama je dugogodišnje strateško partnerstvo. Ono ne slabi u kriznim momentima, već je izgrađeno na decenijama povjerenja i poštovanja - kazala je.

Dodala je da Emirati neće popustiti pod pritiscima.

- Mi smo također otporni i ne pristajemo na to da nas iko maltretira - dodala je.

# IRAN
# RATNI SUKOBI
# SAD
# BLISKI ISTOK
# REEM AL HASHIMY
# MINISTRICA UAE
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