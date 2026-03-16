Dodik tvrdi da je Minić podnio ostavku jer RS izlazi na međunarodno tržište kapitala

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da će Vlada Republike Srpske biti potvrđena u Narodnoj skupštini do 18. marta, ocijenivši da je riječ o tehničkom pitanju.

Dodik je, nakon ostavke premijera Save Minića, istakao da je malo vladajućih struktura u regionu, pa i u Evropi, koje "mogu izdržati ovakve pritiske, ali da će vlast u Republici Srpskoj pokazati stabilnost i da će skupštinska većina potvrđivanje vlade završiti do srijede".

On je pojasnio da je ovo tehničko pitanje pokrenuto kako bi se otklonile dileme jer Republika Srpska treba da izađe na međunarodno tržište kapitala, pa je odlučeno da se to riješi kako kasnije ne bi bilo osporavanja.

- Dakle, da bi kasnije mogli da budemo potpuno legitimni u tom pogledu. Ovi iz opozicije mogu da govore šta god hoće - rekao je Dodik novinarima na Palama.

On je istakao da vladajuća koalicija ima dovoljno glasova u Narodnoj skupštini da Vlada RS bude potvrđena u istom sastavu, sa Minićem kao premijerom i svim ranije izabranim ministrima.