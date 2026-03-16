Izrael ima "detaljne planove" za rat s Iranom: "Moramo oslabiti režim"

Izraelska vojska ima detaljne operativne planove za rat s Iranom u naredne tri sedmice, uz dodatne planove koji sežu dalje u budućnost, izjavio je novinarima izraelski vojni glasnogovornik, potpukovnik Nadav Šošani. Vojska je ciljeve opisala kao ograničene na slabljenje iranske sposobnosti da ugrožava Izrael, što planira postići udarima na infrastrukturu za balističke projektile, nuklearna postrojenja i sigurnosni aparat, prenosi Al Jazeera.

- Želimo osigurati da taj režim bude što slabiji i da umanjimo sve njegove sposobnosti, sve dijelove i sve ogranke njegovog sigurnosnog sistema - rekao je Šošani.

Hiljade meta u Iranu

Iz vojske su poručili da i dalje imaju hiljade meta za napade unutar Irana. Ta izjava dolazi nakon što je prošle sedmice američki predsjednik Donald Tramp rekao da u Iranu "praktično više nema šta za gađati".

Podsjetimo, izraelska vojska tvrdi da je u "značajnom udaru u srcu Teherana" uništila kompleks koji je, prema njihovim navodima, služio za razvoj iranskog vojnog svemirskog programa i potencijalnih sposobnosti za satelitske napade u svemiru.

Izrael navodi da je postrojenje korišteno za razvoj vojnih satelita, uključujući projekat Chamran-1, koji je proizvela elektronička industrija iranskog Ministarstva obrane, a u svemir ga je u rujnu 2024. lansirao Korpus čuvara islamske revolucije.

Iran: Ne tražimo prekid vatre

Napad dolazi u trenutku pojačanih napetosti između Irana, Izraela i SAD-a. Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči poručio je da Teheran nije tražio prekid vatre te da želi da eventualni kraj rata bude "konačno rješenje", bez novih sukoba.

Ujedno je poručeno da je Hormuški moreuz zatvoren samo za "neprijatelje i one koji podupiru njihovu agresiju", dok brodovi neutralnih država mogu prolaziti uz koordinaciju s iranskim snagama. Situacija oko tjesnaca dodatno zabrinjava svjetsko tržište energije jer kroz Hormuz prolazi oko petine globalne nafte i ukapljenog prirodnog plina.

Nakon što je promet ondje ozbiljno ograničen od početka američko-izraelskog rata protiv Irana 28. februara, Washington i europski saveznici razmatraju mogućnosti osiguravanja plovnog puta, uključujući potencijalnu međunarodnu koaliciju. Japan i Australija zasad su poručili da u takvoj misiji neće sudjelovati.

Najnoviji napad uslijedio je nakon udara izvedenog prošlog petka na drugi kompleks za svemirska istraživanja u Teheranu koji pripada Iranskoj svemirskoj organizaciji.