Trampova administracija napada medije zbog izvještavanja o ratu u Iranu

Iz Trampove administracije gotovo svakodnevno stižu nove pritužbe na izvještavanje američkih medija o ratu u Iranu. Predsjednik Tramp koristi izraze poput "kriminalno" i "nedomoljubno" kako bi napao medijske kuće, njegov predsjednik Saveznog povjerenstva za komunikacije (FCC) Brendan Kar prijeti emiterima oduzimanjem licenci, a ministar obrane Pit Hegseth s govornice u Pentagonu vrijeđa novinske organizacije.

Iako u strategiji napada na glasnike nema ničeg suptilnog, ona bi mogla odavati nervozu zbog neuobičajeno niske potpore javnosti ratu ili zbog samog tijeka sukoba, piše CNN.

"Očiti motiv"

Nakon što je prošlog petka čuo Hegsethovu kritiku, viši politički komentator CNN-a Dejvid Akselrod primijetio je: "Čini se da je donesena odluka da je, ako vijesti o ratu nisu bolje, bolje napasti one koji o njemu izvještavaju." Akselrod smatra da je Tramp "zavidan" zemljama koje nemaju Prvi amandman: "Putin se ne mora s ovim nositi!"

Unatoč kritikama, vodeće medijske kuće nastavljaju s radom, svjesne da su pokušaji odvraćanja i diskreditiranja ratnog izvještavanja stari koliko i samo ratno izvještavanje.

Predsjednik i glavni izvršni direktor CNN-a Mark Tompson nedavno je u izjavi istaknuo: "Političari imaju očit motiv tvrditi da je novinarstvo koje postavlja pitanja o njihovim odlukama lažno. U CNN-u je naš jedini interes govoriti istinu našoj publici u SAD-u i diljem svijeta, i nikakve političke prijetnje ili uvrede to neće promijeniti."

Ipak, retoriku vrijedi pratiti jer ona pruža uvid u predsjednikov svjetonazor i oblikuje percepciju njegovih pristaša. Trampovo ocrnjivanje medija, koje je često bilo tek pozadinska buka, sada je postalo iznimno glasno. U nedjelju navečer više je puta teška pitanja o ratu odbacio kao "lažne" priče.

Trampove optužbe za izdaju

- Zapravo mislim da je to gotovo kriminalno - rekao je Tramp u nedjelju u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One, "jer naše medijske kuće, koje nemaju nikakav kredibilitet, objavljuju informacije za koje znaju da su lažne."

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Tramp se u nedjelju navečer žestoko obrušio na "korumpirane medijske kuće". Ispravno je istaknuo da su internetom kružile lažne videosnimke generirane umjetnom inteligencijom koje prikazuju izmišljene iranske vojne pobjede. Medijske kuće poput CNN-a i The New York Timesa razotkrivale su te snimke.

Međutim, Tramp je zatim lažno ustvrdio da je Iran "usko surađivao s Lažnim vijestima" kako bi prikazao te snimke, uključujući i jednu očitu krivotvorinu koja prikazuje nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln u plamenu.

- Moglo bi se reći da bi medijske kuće koje su to stvorile trebale biti optužene za veleizdaju zbog širenja lažnih informacija - napisao je. Iako je izmišljenu snimku lako pronaći na internetu, ugledne medijske kuće nisu je distribuirale, suprotno Trampovim optužbama.

"Fake news"

U razgovoru s novinarima u zrakoplovu, Tramp je zvučao frustrirano zbog širenja takvih snimki. Više puta je okrivio umjetnu inteligenciju i rekao: "Iran je poznat po mnoštvu lažnih vijesti", koristeći izraz koji je sam popularizirao prije deset godina kako bi omalovažio američke medije.

Također se uznemirio kada je novinar ABC Newsa spomenuo da je njegov odbor za političko djelovanje (PAC) poslao e-mail za prikupljanje sredstava koristeći fotografije s ceremonije prijenosa posmrtnih ostataka američkih vojnika poginulih u Kuvajtu.

Na pitanje je li takav e-mail primjeren, Tramp je odgovorio potvrdno, rekao da ga nije vidio, a zatim napao ABC News kao organizaciju. "Ne želim više ništa od ABC-a", dodao je. Kada je isti novinar kasnije pokušao postaviti pitanje o raspoređivanju američkih snaga, Tramp je odbrusio: "Vi ste vrlo neugodna osoba."

Prijetnje iz FCC-a

Predsjednik FCC-a Brendan Kar ovog je vikenda zaprijetio lokalnim televizijskim postajama oduzimanjem licenci zbog izvještavanja o ratu u Iranu. Tramp je u nedjelju pohvalio Kara, kojeg je osobno imenovao i koji ga je ranije tokom vikenda posjetio u Mar-a-Lagu.

Tijekom posjeta, Kar je na društvenoj mreži X zaprijetio emiterima, priloživši jednu od Trampovih nedavnih poruka u kojoj se žalio na medijsko praćenje rata. Zanimljivo je da se Trampova pritužba odnosila na izvještavanje The New York Timesa i The Wall Street Journala, koji ne podliježu regulaciji FCC-a.

No, lokalne TV postaje podliježu, jer koriste javni eter i licence im se obnavljaju svakih osam godina.

- Emiteri moraju djelovati u javnom interesu, a ako to ne čine, izgubit će svoje licence - napisao je Kar. Stručnjaci su za CNN rekli da Kar ima male šanse provesti prijetnju, ali da je potencijalni učinak zastrašivanja zabrinjavajući.

Prvi amandman

Brojni demokratski zastupnici osudili su Karovu prijetnju kao potez iz autokratskog priručnika.

- Ovo su osvetničke, fašističke stvari - napisao je vođa senatske manjine Čak Šumer. "Ako Kar nastavi ovim putem, demokrati će ga pozvati na odgovornost."

Čak su i neki od Trampovih saveznika izrazili zabrinutost. Republikanski senator Ron Džonson rekao je za Fox News: "Veliki sam pobornik Prvog amandmana. Ne sviđa mi se čvrsta ruka vlasti, bez obzira na to tko je provodi." No, Tramp je u nedjelju napisao da je oduševljen što Kar "razmatra licence nekih od ovih korumpiranih i izrazito nedomoljubnih 'novinskih' organizacija."

Hegset protiv naslova

Ministar obrane Pit Hegset, bivši voditelj Fox Newsa, prošlog je petka svoju kritiku medija stavio u središte konferencije za novinare u Pentagonu. Predložio je televizijskim mrežama da natpise na ekranu poput "Rat na Bliskom istoku se intenzivira" zamijene nečim što bi se njemu više svidjelo: "Iran sve očajniji."

Slučajno ili ne, Hegsetova bivša emisija "Fox & Friends Weekend" dva dana kasnije koristila je upravo frazu koju je kritizirao. Hegset je također osudio izvještaj CNN-a o tome kako Trampova administracija podcjenjuje potencijalni utjecaj rata na Hormuški tjesnac.

Kažnjavanje novinara

Prošle sedmice Bijela kuća je također uputila nekoliko pritužbi na CNN, uključujući i prigovor na odluku da se prenese navodna izjava novog iranskog vrhovnog vođe. CNN je odgovorio da su komentari emitirani "zbog njihove očite novinske vrijednosti".

U nedjelju je Odbor za Prvi amandman, organizacija za slobodu govora, povezao napade Karra, Hegseta i drugih. "Nemojte se zavaravati: ovo su izravni napadi na Prvi amandman i dio namjernog marša prema autoritarizmu", poručili su iz odbora.

- U takvom svijetu novinari se kažnjavaju jer govore istinu, od medija se očekuje da se pokore, a neslaganje se tretira kao prijetnja. Ali ta budućnost nije neizbježna. Govorite glasno, stanite uz novinare i branite slobode koje omogućuju ovakve trenutke. Ništa od ovoga nije normalno – i moramo djelovati u skladu s tim, zajedno.