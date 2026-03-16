Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PREDSJEDNIK SAD

Tramp: U napadima na Iran izbjegavamo uništavanje infrastrukture

Poštedio sam dobar dio infrastrukture u Teheranu jer bi njezina obnova, ako je uništite, trajala godinama, rekao je

Donald Tramp. AP

M. Až.

16.3.2026

Donald Tramp tvrdi da Sjedinjene Američke Države u napadima na Iran nastoje izbjeći nanošenje opsežne štete iranskoj infrastrukturi, prenosi Al Jazeera.

- Poštedio sam dobar dio infrastrukture u Teheranu jer bi njezina obnova, ako je uništite, trajala godinama - rekao je Tramp u telefonskom razgovoru za PBS.

- Mogao bih im uništiti elektrane za sat vremena, ali ako to učinim, obnova traje godinama i to je trauma. Zato takve stvari pokušavam izbjeći - dodao je.

Tramp je također naveo da američke snage nisu gađale naftovode kada su prije nekoliko dana napale otok Kharg.

- Otok Kharg je izvan pogona, osim cjevovoda koje sam poštedio. Nisam htio gađati cjevovode jer, znate, potrebne su godine da se oni izgrade - rekao je.

S druge strane, Iran je zaprijetio da će cijelu regiju gurnuti u mrak ako se napadne njegova elektroenergetska mreža. Iranske vlasti tvrde da američki i izraelski napadi uzrokuju znatnu štetu na civilnim lokacijama, uključujući stambene zgrade, škole i bolnice.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.