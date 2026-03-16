Tramp: U napadima na Iran izbjegavamo uništavanje infrastrukture

Donald Tramp tvrdi da Sjedinjene Američke Države u napadima na Iran nastoje izbjeći nanošenje opsežne štete iranskoj infrastrukturi, prenosi Al Jazeera.

- Poštedio sam dobar dio infrastrukture u Teheranu jer bi njezina obnova, ako je uništite, trajala godinama - rekao je Tramp u telefonskom razgovoru za PBS.

- Mogao bih im uništiti elektrane za sat vremena, ali ako to učinim, obnova traje godinama i to je trauma. Zato takve stvari pokušavam izbjeći - dodao je.

Tramp je također naveo da američke snage nisu gađale naftovode kada su prije nekoliko dana napale otok Kharg.

- Otok Kharg je izvan pogona, osim cjevovoda koje sam poštedio. Nisam htio gađati cjevovode jer, znate, potrebne su godine da se oni izgrade - rekao je.

S druge strane, Iran je zaprijetio da će cijelu regiju gurnuti u mrak ako se napadne njegova elektroenergetska mreža. Iranske vlasti tvrde da američki i izraelski napadi uzrokuju znatnu štetu na civilnim lokacijama, uključujući stambene zgrade, škole i bolnice.