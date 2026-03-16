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ŠEF IRANSKE DIPLOMATIJE

Aragči: Susjedi koji ugošćuju američke snage i omogućavaju napade moraju razjasniti svoj stav

Izvještaji navode da neke susjedne države, koje ugošćuju američke snage i dopuštaju napade na Iran, također aktivno ohrabruju ovaj pokolj, rekao je

Abas Aragči. Screenshot / YouTube

Anadolija

16.3.2026

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči u ponedjeljak je izjavio da neke susjedne države, koje ugošćuju američke snage i omogućavaju napade na Iran i ohrabruju pokolj, moraju razjasniti svoj stav.

- Stotine iranskih civila ubijene su u izraelsko-američkim bombardovanjima, uključujući više od 200 djece - napisao je Araghchi na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

- Izvještaji navode da neke susjedne države, koje ugošćuju američke snage i dopuštaju napade na Iran, također aktivno ohrabruju ovaj pokolj. Njihovi stavovi trebaju biti hitno razjašnjeni - naveo je Araghchi.

# IRAN
# ABBAS ARAGHCHI
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