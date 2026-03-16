Zašto je iranske dronove Šahed tako teško zaustaviti?

Jeftini, ali izuzetno smrtonosni, dronovi Šahed iranskog dizajna nanose veliku štetu u sukobima na Bliskom istoku. Zbog sposobnosti da izbjegnu elektronsko ometanje i zahvaljujući specifičnim tehničkim rješenjima, ove letjelice izuzetno je teško zaustaviti. Bespilotne letjelice, konstruirane da eksplodiraju pri udaru, postale su važno oružje u savremenom ratovanju i predstavljaju ozbiljan izazov čak i za najnaprednije sisteme protivzračne odbrane, piše France24.

Navigacija bez GPS-a

Dronovi Šahed, koji su konstruirani da detoniraju pri udaru u cilj, na početku leta povezuju se s GPS-om kako bi zabilježili svoju poziciju neposredno prije ili nakon polijetanja, a zatim obično isključuju prijemnike, objašnjava Tomas Vitington (Thomas Withington), istraživač iz britanskog Kraljevskog instituta za odbrambene studije.

Letjelice zatim prelaze velike udaljenosti prema meti koristeći žiroskope koji mjere brzinu, smjer i položaj, što je poznato kao "inercijski navigacijski sistem".

- GPS signal će biti ometan u blizini svakog zaštićenog cilja. Ako pogledate kartu GPS ometanja na Bliskom istoku, vidjet ćete da ga ima mnogo. Izbjegavanjem korištenja GPS-a zaobilazite taj problem - rekao je Vitington za AFP.

Dronovi se mogu ponovo povezati na GPS neposredno prije udara radi veće preciznosti ili mogu ostati potpuno isključeni.

- Sistem nije uvijek izuzetno precizan, ali je dovoljno precizan za svoju namjenu - dodao je Vitington.

Otpornost na ometanje

Rusija proizvodi dronove tipa Šahed za upotrebu u ratu u Ukrajini. Američki Institut za nauku i međunarodnu sigurnost otkrio je 2023. godine da ti dronovi koriste "najsavremeniju antenu za suzbijanje smetnji" kako bi eliminirali neprijateljske signale ometanja, a istovremeno zadržali željeni GPS signal.

Mehanizmi protiv ometanja pronađeni su i u olupini drona iranske proizvodnje koji je pogodio Kipar u prvim danima rata na Bliskom istoku, rekao je za AFP izvor iz evropske industrije.

- Iako je Šahed sastavljen od komercijalno dostupnih dijelova, posjeduje brojne sposobnosti koje inače ima američka vojna GPS oprema - izjavio je Tod Hamfriz (Todd Humphreys), profesor zrakoplovnog inženjerstva na Univerzitetu u Ostinu u američkoj saveznoj državi Teksas.

Odbrana od ovih dronova danas zahtijeva sofisticiranu opremu za elektronsko ratovanje.

- Šahedi su nadograđeni - potvrdio je portparol ukrajinskih zračnih snaga Jurij Ignat.

Teško uočljivi za radar

Dron Šahed izrađen je od "laganih materijala koji apsorbiraju radarske valove", poput plastike i stakloplastike, navodi se u dokumentu instituta RUSI iz 2023. godine. Zbog male veličine i niske visine leta mogu se provući kroz sisteme protivzračne odbrane, a da ih radari ne otkriju.

Pojedini stručnjaci smatraju da Iran koristi više navigacijskih sistema za određivanje položaja, što njegovim dronovima olakšava izbjegavanje ometanja. Serhij Beskrestnov, tehnološki savjetnik ukrajinskog ministarstva odbrane, izjavio je da Iran koristi sistem BeiDou, kineskog konkurenta američkom GPS-u. Dodao je da ruska verzija drona Šahed koristi i BeiDou i ruski navigacijski sistem GLONASS.

Drugi stručnjaci sumnjaju da bi Iran mogao koristiti i LORAN, radionavigacijski sistem razvijen tokom Drugog svjetskog rata. LORAN, koji ne zahtijeva satelite, uglavnom je napušten nakon pojave GPS-a. Međutim, Iran je 2016. godine objavio da ponovo oživljava tu tehnologiju, koja zahtijeva mrežu velikih zemaljskih odašiljača, iako stručnjaci nisu potvrdili da je sistem danas aktivan.

Protivmjere i odbrana

Vojske su se protiv dronova Šahed uglavnom branile njihovim obaranjem pomoću artiljerije, projektila i dronova presretača, dok Sjedinjene Američke Države i Izrael razvijaju i laserske sisteme za njihovo uništavanje.

Elektronsko ometanje signala također se pokazalo kao efikasna metoda, što je demonstrirala Ukrajina, kao i takozvano "lažiranje" signala (spoofing), koje podrazumijeva hakiranje navigacijskog sistema drona kako bi mu se promijenila ruta i odredište.

Prema analizi AFP-a zasnovanoj na podacima ukrajinske vojske, Ukrajina je elektronskim ratovanjem neutralizirala 4652 napadačka drona u periodu od sredine maja do sredine jula 2025. godine.

Taj broj nije mnogo manji od broja letjelica koje su oborene konvencionalnim sredstvima u istom periodu, a koji iznosi 6041. Ukrajinski stručnjaci naglašavaju da se elektronska i konvencionalna odbrana od dronova često koriste istovremeno kako bi se povećala učinkovitost zaštite.