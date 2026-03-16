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JUŽNO OD RIJADA

Saudijska Arabija saopćila da je njena protuzračna odbrana uništila još 11 dronova

Dronovi su uništeni u Al-Kharju u blizini glavnog grada Rijada, navodi Ministarstvo odbrane

Baza Princ Sultan. Platforma X

Anadolija

16.3.2026

Saudijska Arabija je u ponedjeljak saopćila da su sistemi protuzračne odbrane u proteklim satima uništili još 11 dronova iznad pokrajine Al-Kharj, južno od glavnog grada Rijada.

Zvanični glasnogovornik Ministarstva odbrane rekao je da je protuzračna odbrana presrela i uništila dronove prije nego što su stigli do svojih ciljeva.

Iran navodi da cilja američke vojne baze i strateške objekte u zaljevskim zemljama kao dio svog odgovora na aktuelnu regionalnu eskalaciju pokrenutu izraelskim i američkim napadima na Itan od 28. februara.

# SAUDIJSKA ARABIJA
# IRAN
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