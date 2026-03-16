Teheran poslao poruku muslimanima širom svijeta: "Zar je to vaš Islam, na čijoj strani vi stojite?!"

Ali Laridžani, savjetnik iranskog vrhovnog vođe, oglasio se danas putem društvene mreže X (bivši Twitter) direktnom najavom koja je odmah privukla pažnju regionalnih medija i diplomatije. U svojoj objavi na arapskom jeziku, Larijani je kratko naveo: "Uskoro će biti objavljena poruka od šest tačaka upućena muslimanima širom svijeta i vladama islamskih zemalja."

Nedugo nakon najave, objavljen je i kompletan tekst poruke koji predstavlja oštar diplomatski i vjerski apel usmjeren ka široj islamskoj zajednici. Prenosimo svih šest tačaka proglasa u cjelosti:

1. Agresija tokom pregovora: Iran je bio izložen varljivoj američko-cionističkoj agresiji koja se dogodila upravo tokom pregovora, sa jasnim ciljem rasparčavanja države. Ova agresija rezultirala je šehadetom velikog vođe Islamske revolucije, kao i stradanjem brojnih civila i vojnih komandanata. Ipak, agresori su naišli na nesalomiv nacionalni i islamski otpor iranskog naroda.

2. Izostanak podrške islamskih država: Važno je istaći da, osim u rijetkim slučajevima i kroz ograničene političke stavove, nijedna islamska država nije istinski stala uz iranski narod. Uprkos tome, Iran je svojom snažnom voljom uspio suzbiti agresora, koji se sada nalazi u strateškoj slijepoj ulici bez jasnog izlaza.

3. Pitanje islamskog identiteta: Iran nepokolebljivo nastavlja put otpora protiv „velikog šejtana“ (SAD) i „malog šejtana“ (Izrael). Postavlja se pitanje: zar pozicija pojedinih islamskih vlada nije u direktnoj suprotnosti s riječima Poslanika (mir neka je s njim): „Ko čuje čovjeka da viče 'O muslimani' i ne odazove mu se, taj nije musliman“? Kakav je to zapravo islam?

4. Odgovor na američke baze: Neke zemlje su proglasile Iran neprijateljem jer je ciljao američke baze i interese na njihovoj teritoriji. Zar bi Iran trebao sjediti skrštenih ruku dok se te iste baze koriste kao polazišta za napade na njega? Optužbe protiv Irana su samo slabašni izgovori. Danas je front jasan: na jednoj strani su Amerika i Izrael, a na drugoj Iran i snage otpora. Na čijoj strani vi stojite?

5. Iskrenost Irana naspram neprijatelja: Pozivamo vas da razmislite o budućnosti islamskog svijeta. Jasno je da vam Amerika nikada neće biti odana i da je Izrael vaš neprijatelj. Zastanite i reflektujte o budućnosti regije. Iran je prema vama iskren i ne teži nikakvoj dominaciji nad vama.

6. Snaga jedinstvenog Ummeta: Jedinstvo islamskog Ummeta, ukoliko se postigne u svom punom kapacitetu, jedini je siguran garant bezbjednosti, progresa i potpune nezavisnosti za sve islamske zemlje.