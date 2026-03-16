Objavljen snimak izraelskog zračnog napada: Vojnici se navodno nalazili u dvorištu škole

Izraelske zračne snage izvele su precizan napad na lokaciju gdje su se okupili pripadnici Korpusa čuvara islamske revolucije (IRGC). Prema prvim informacijama, cilj je pogođen u trenutku dok su se vojnici nalazili u dvorištu jedne škole.

Ključni detalj ovog napada je upotreba specijalizovanog naoružanja sa smanjenim eksplozivnim punjenjem. Analitičari smatraju da je ovaj izbor napravljen namjenski kako bi se postigao maksimalan efekt na živi cilj uz minimalno oštećenje infrastrukture.

Iako zvanični podaci o identitetu pogođenih osoba i tačnom broju stradalih još uvijek pristižu, jasno je da ovakvi "tihi" udari postaju ključno sredstvo u suzbijanju operativnih sposobnosti IRGC-a. Situacija na terenu ostaje krajnje napeta dok se vrši procjena štete, a ovaj događaj dodatno potvrđuje da se metode ratovanja u regiji ubrzano mijenjaju u smjeru tehnološki naprednih i strogo ciljanih operacija.