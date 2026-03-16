Tramp: Izrael ne bi upotrijebio nuklearno oružje protiv Irana

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da ne vjeruje kako bi Izrael upotrijebio nuklearno oružje u ratu protiv Irana. Dodao je i da Vašington trenutno nema jasnu sliku o tome ko zapravo predstavlja iransko rukovodstvo s kojim bi bilo moguće pregovarati.

- Izrael to ne bi uradio. Izrael to nikada ne bi uradio - rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući, prenosi CNN.

Upitan o mogućnosti pregovora s Iranom, Tramp je kazao da razgovara sa "svima", jer se ponekad iz takvih kontakata mogu pojaviti pozitivni rezultati. Ipak, naglasio je da nije siguran da je Iran trenutno spreman za pregovore.

- Pod velikim su pritiskom. Ne znam da li su još spremni, a čak ni ne znamo ko su im lideri. Koliko znamo, svi njihovi lideri su mrtvi. Ne znamo sa kim imamo posla - rekao je Tramp, prenosi NBC News.

Američki predsjednik dodao je i da su Sjedinjene Američke Države, prema njegovim riječima, neutralisale dvije grupe unutar iranskog rukovodstva.