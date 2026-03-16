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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp: Izrael ne bi upotrijebio nuklearno oružje protiv Irana

Upitan o mogućnosti pregovora s Iranom, Tramp je kazao da razgovara sa "svima", jer se ponekad iz takvih kontakata mogu pojaviti pozitivni rezultati

Donald Tramp. AP

M. Až.

16.3.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da ne vjeruje kako bi Izrael upotrijebio nuklearno oružje u ratu protiv Irana. Dodao je i da Vašington trenutno nema jasnu sliku o tome ko zapravo predstavlja iransko rukovodstvo s kojim bi bilo moguće pregovarati.

- Izrael to ne bi uradio. Izrael to nikada ne bi uradio - rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući, prenosi CNN.

Upitan o mogućnosti pregovora s Iranom, Tramp je kazao da razgovara sa "svima", jer se ponekad iz takvih kontakata mogu pojaviti pozitivni rezultati. Ipak, naglasio je da nije siguran da je Iran trenutno spreman za pregovore.

- Pod velikim su pritiskom. Ne znam da li su još spremni, a čak ni ne znamo ko su im lideri. Koliko znamo, svi njihovi lideri su mrtvi. Ne znamo sa kim imamo posla - rekao je Tramp, prenosi NBC News.

Američki predsjednik dodao je i da su Sjedinjene Američke Države, prema njegovim riječima, neutralisale dvije grupe unutar iranskog rukovodstva.

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
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