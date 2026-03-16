Papa Lav XIV traži od medija da prikazuju patnje rata, a ne da pojačavaju "propagandu"

Papa Lav je u ponedjeljak pozvao novinare da istaknu patnju uzrokovanu ratom, upozoravajući na vijesti koje riskiraju da skliznu u propagandu veličanjem sukoba ili služenjem kao "megafon" za pojačavanje glasova onih na vlasti.

Na sastanku s voditeljima informativnog programa italijanske televizije TG2, papa je uputio direktan apel novinarima da "pokažu lice rata i ispričaju ga kroz oči žrtava, kako ga ne bi pretvorili u videoigru".

- U dramatičnim ratnim okolnostima, poput onih koje proživljavamo, informacije moraju biti zaštićene od rizika da se pretvore u propagandu - rekao je Lav, prvi američki papa.

Novinari moraju raditi „na provjeri vijesti kako ne bi postali megafon moći“, rekao je.

Lav nije spomenuo konkretan sukob u ponedjeljak, ali je posljednjih dana pojačao pozive za okončanje širenja američko-izraelskog rata protiv Irana.

U nedjelju je pozvao na trenutni prekid vatre zbog onoga što je nazvao „strašnim nasiljem“ sukoba, u nekim od svojih najjačih izjava do sada.

Lavovo upozorenje protiv prikazivanja rata kao videoigre ponovilo je izjave visokog crkvenog zvaničnika Sjedinjenih Država ranije ovog mjeseca.

Čikaški kardinal Blase Cupich oštro je ukorio Bijelu kuću zbog objavljivanja videa na društvenim mrežama koji sadrži snimke iz rata u Iranu, isprepletene scenama iz videoigara i akcionih filmova. Cupich je video nazvao "odvratnim".