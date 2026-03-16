Tramp: Rubio će objaviti popis zemalja koje će podržati SAD u Iranu

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp održao je večeras konferenciju za novinare u Bijeloj kući, gdje je govorio o ratu u Iranu.

- Naša snažna vojna kampanja za okončanje prijetnji koje predstavlja iranski režim nastavila se punom snagom posljednjih nekoliko dana. Doslovno su uništeni. Zračne snage su nestale. Mornarica je nestala. Mnogo, mnogo brodova je potopljeno, to su ratni brodovi. Ali pretpostavljam da nisu znali kako da ih koriste. Od početka sukoba, pogodili smo više od 7.000 ciljeva širom Irana. I to su uglavnom bili komercijalni i vojni ciljevi - kazao je Tramp.

On je objasnio i zašto je tražio pomoć drugih država u Hormuškom moreuzu. Naglasio je da će državni sekretar SAD-a Marko Rubio uskoro objaviti popis zemalja koje će podržati napore SAD-a u Iranu. Iako nije precizirao, rekao je da se radi o zemljama iz regije, ali i o udaljenijim državama.

- Ne zato što nam trebaju, nego zato što želim vidjeti kako će reagirati - rekao je, ponovivši da SAD uvijek štiti druge zemlje. Dodao je da je razgovarao s francuskim predsjednikom Emanuelom Macronom.

"Mislim da će pomoći", rekao je Tramp, dodajući da također vjeruje da će Velika Britanija biti uključena u misiju u Hormuzu.

Upotreba nuklearnog oružja

Novinar je pitao Trampa o pozivu njegovog savjetnika za sektor umjetne inteligencije Davida Sacksa da SAD brzo proglase pobjedu protiv Irana, ili riskiraju da se upletu u dugotrajni sukob u kojem bi Izrael mogao upotrijebiti nuklearno oružje.

- Izrael to ne bi učinio. Izrael to nikada ne bi učinio - kazao je Tramp.

Tramp je također naveo da SAD ne znaju da li je novoizabrani vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamenei živ.

- Ne znamo da li je mrtav ili ne - rekao je Tramp.

Prošle sedmice rekao je da misli da je Hamnei živ, ali "vjerovatno oštećen u nekom obliku", dok je istovremeno čuo da je mrtav.

"Drugi ljudi kažu da je mrtav. Niko ne kaže da je 100 posto zdrav", istakao je.

Dezinformacije

Tokom govora, Tramp je optužio Iran za dezinformacije u vezi s ratom.

- Koriste dezinformacije, plus vještačku inteligenciju i to je užasna situacija - rekao je, navodeći lažne snimke američkih i izraelskih ciljeva u plamenu.

Naveo je da je razgovarao o ofanzivi IDF-a protiv Hezbolaha s izraelskim liderima, ali nije odgovorio na pitanje da li Washington podržava operaciju velikih razmjera.

"Hezbolah je veliki problem i oni se brzo eliminišu - rekao je.