Afganistanski izbjeglica preminuo dan nakon što ga je uhapsio ICE

Afganistanski imigrant za kojeg porodica tvrdi da je u domovini sarađivao s američkim snagama preminuo je u bolnici u Teksasu nakon što su ga uhapsile imigracione vlasti Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

Mohamed Nazir Paktijaval (Mohammad Nazeer Paktyawal) preminuo je u subotu u bolnici Parkland u Dalasu (Dallas), dan nakon što ga je privela američka Služba za imigraciju i carinu (ICE).

Uzrok smrti još nije utvrđen, ali porodica tvrdi da nije imao zdravstvenih problema.

- I dalje ne možemo shvatiti kako se ovo dogodilo. Imao je samo 41 godinu i bio je snažan i zdrav muškarac. Njegova djeca stalno pitaju kada će se njihov otac vratiti kući - saopćila je porodica.

ICE je u saopćenju naveo da je Paktijaval uhapšen 16. septembra zbog prevare protiv SNAP-a, najvećeg državnog programa pomoći za ishranu, te da je 1. novembra bio uhapšen i zbog krađe.

Kako je navedeno, priveden je tokom ciljane akcije provođenja imigracionih propisa, a prilikom hapšenja i obrade u petak nije prijavio ranije zdravstvene tegobe.

Prema navodima ICE-a, Paktijaval se u petak navečer, dok je bio u prostoriji za zadržavanje u terenskom uredu ICE-a u Dalasu, počeo žaliti na otežano disanje i bol u prsima. Prebačen je u bolnicu Parkland, gdje je primio ljekarsku pomoć i zadržan preko noći.

U subotu je doručkovao kada je osoblje primijetilo da mu je jezik počeo oticati. Medicinsko osoblje pokušalo je reanimaciju i provelo više postupaka za spašavanje života, ali je preminuo u 9:10 sati ujutro, naveli su iz ICE-a.

- Njegova smrt je trenutno predmet aktivne istrage - saopćila je agencija.

Prema podacima grupe AfganEvak (AfghanEvac) sa sjedištem u San Dijegu (San Diego), koja pomaže u preseljenju Afganistanaca koji su pomagali SAD tokom dvodecenijskog rata, Paktijaval je ranije služio uz specijalne jedinice američke vojske u Afganistanu (Afghanistan) i u Sjedinjene Američke Države je došao kao izbjeglica nakon povlačenja američkih snaga i preuzimanja vlasti u Afganistanu od strane talibana u augustu 2021. godine.

Živio je s porodicom u Ričardsonu (Richardson), predgrađu Dalasa, dok je njegov zahtjev za azil bio u proceduri, navode iz AfganEvaka. Bio je oženjen i imao je šestero djece.

Broj umrlih u pritvorima ICE-a naglo je porastao tokom drugog mandata američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump).

Agencija je prijavila 14 smrtnih slučajeva u pritvoru od početka fiskalne godine vlade 1. oktobra do 6. januara, što je tempo kojim bi mogao biti premašen prethodni godišnji broj od 24 preminule osobe. ICE je zabilježio 12 smrtnih slučajeva u pritvoru u fiskalnoj 2024. godini, dok ih je ukupno 12 bilo u prethodne tri godine zajedno.

ICE je povećao broj ljudi u svojim pritvorskim centrima na više od 70.000, sa oko 40.000 na početku drugog mandata Donalda Trampa. Planira potrošiti 38,3 milijarde dolara kako bi do kraja novembra povećao kapacitete na 92.600 kreveta, uključujući preuređena skladišta u kojima se može smjestiti i do 10.000 ljudi po objektu.