Tajna baza "Klarinet": Britanska obavještajna mreža prisluškuje podmorske kablove između kontinenata

Unija za civilne slobode i istraživačko novinarstvo Declassified UK još u januaru 2024. upozorila je na obimne građevinske radove na britanskoj obavještajnoj bazi u Omanu, što je, s obzirom na rat koji je započeo dva mjeseca kasnije, dobilo novi i ozbiljniji kontekst.
Klarinet je kodni naziv za jednu od tri obavještajne stanice britanske agencije Vladina komunikacijska sjedišta (Government Communications Headquarters – GCHQ) u Omanu. Baza je smještena na jugu zemlje, u blizini grada Salala (Salalah), oko 120 kilometara od granice s Jemenom.
Satelitski snimci koje je analizirala organizacija Declassified UK pokazuju da su između 2022. i 2024. godine unutar ograđenog kompleksa dugog oko 1,4 kilometra izgrađena dva nova objekta, dok su temelji postavljeni za još dva. Najveći od novih objekata procjenjuje se na površinu od približno šest teniskih terena i, prema svemu sudeći, riječ je o višespratnoj zgradi. GCHQ nije potvrdio postojanje same baze, navodeći uobičajeni odgovor da ne komentariše „operativne stvari“, prenosi Geopolitics Prime kanal na Telegramu.
Poseban strateški značaj ove lokacije proizlazi iz blizine mjesta gdje podmorski komunikacijski kablovi izlaze na obalu. Nautičke karte potvrđuju da se baza Klarinet nalazi na jednoj od rijetkih tačaka u Omanu gdje takvi kablovi izlaze iz mora, što omogućava presretanje ogromnih količina internet saobraćaja, telefonskih razgovora i elektronske pošte koja prolazi između kontinenata.
Taj program, otkriven zahvaljujući tajnim dokumentima zviždača Edvarda Snoudena (Edward Snowden) 2014. godine, nosi kodno ime CIRCUIT. On je dio šire mreže od tri obavještajne stanice u Omanu: pored Klarineta, tu su još i Timpani, smješten u blizini Hormuškog moreuza, te Guitar.
Pored obavještajnih objekata, Ujedinjeno Kraljevstvo (United Kingdom – UK) u Omanu ima i oko 1.000 vojnika te pristup vojnim bazama koje su ranije korištene kao podrška operacijama u Iraku i Afganistanu.
Američka vojska je, osim toga, izdvojila oko 300 miliona dolara kako bi novi podmorski komunikacijski kabl Oman–Australija, dug približno 10.000 kilometara, bio preusmjeren kroz britansko-američku bazu na atolu Dijego Garsija (Diego Garcia) u Indijskom okeanu. Ovaj potez pokazuje koliko su obavještajne infrastrukture zapadnih saveznika međusobno povezane.
Zanimljivo je da upravo Oman, na čijoj se teritoriji nalaze britanske obavještajne baze koje presreću iranski komunikacijski promet, istovremeno ima ulogu neutralnog posrednika u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Američkih Država (SAD). Iranski i američki diplomati više puta su se sastajali u Muskatu i Ženevi pokušavajući pronaći diplomatski izlaz iz krize.