Tajna baza "Klarinet": Britanska obavještajna mreža prisluškuje podmorske kablove između kontinenata

Unija za civilne slobode i istraživačko novinarstvo Declassified UK još u januaru 2024. upozorila je na obimne građevinske radove na britanskoj obavještajnoj bazi u Omanu, što je, s obzirom na rat koji je započeo dva mjeseca kasnije, dobilo novi i ozbiljniji kontekst.

Klarinet je kodni naziv za jednu od tri obavještajne stanice britanske agencije Vladina komunikacijska sjedišta (Government Communications Headquarters – GCHQ) u Omanu. Baza je smještena na jugu zemlje, u blizini grada Salala (Salalah), oko 120 kilometara od granice s Jemenom.

Satelitski snimci koje je analizirala organizacija Declassified UK pokazuju da su između 2022. i 2024. godine unutar ograđenog kompleksa dugog oko 1,4 kilometra izgrađena dva nova objekta, dok su temelji postavljeni za još dva. Najveći od novih objekata procjenjuje se na površinu od približno šest teniskih terena i, prema svemu sudeći, riječ je o višespratnoj zgradi. GCHQ nije potvrdio postojanje same baze, navodeći uobičajeni odgovor da ne komentariše „operativne stvari“, prenosi Geopolitics Prime kanal na Telegramu.