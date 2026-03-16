Bećirović sa Koštom: "Vrijeme je da se krene naprijed s EU reformama"

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović se u Briselu sastao s predsjednikom Evropskog vijeća Antoniom Koštom (Costom).

U prvom putovanju otkada je preuzeo mjesto predsjedavajućeg, Bećirović je otišao u Brisel gdje je održao, između ostalog, sastanak i sa Koštom, koji se oglasio na X-u.

- Sada je vrijeme da se krene naprijed s reformama za pristupanje i provedbom Plana rasta EU - napisao je Košta na X-u.

Podsjetimo, Denis Bećirović se ranije sastao sa zamjenicom generalnog sekretara NATO-a Radoslavom Šekerinski.