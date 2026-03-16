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BRISEL

Bećirović sa Koštom: "Vrijeme je da se krene naprijed s EU reformama"

Podsjetimo, Denis Bećirović se ranije sastao sa zamjenicom generalnog sekretara NATO-a Radoslavom Šekerinski

Bećirović i Košta. Platforma X

A. O.

16.3.2026

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović se u Briselu sastao s predsjednikom Evropskog vijeća Antoniom Koštom (Costom).

U prvom putovanju otkada je preuzeo mjesto predsjedavajućeg, Bećirović je otišao u Brisel gdje je održao, između ostalog, sastanak i sa Koštom, koji se oglasio na X-u.

- Sada je vrijeme da se krene naprijed s reformama za pristupanje i provedbom Plana rasta EU - napisao je Košta na X-u.

Podsjetimo, Denis Bećirović se ranije sastao sa zamjenicom generalnog sekretara NATO-a Radoslavom Šekerinski.

Tokom ovog sastanka, Bećirović je poručio da je BiH ispunila sve uslove za članstvo u NATO-u i da bi naša zemlja trebala dobiti poziv da postane dio Alijanse.

# DENIS BEĆIROVIĆ
# BRISEL
# ANTONIO COSTA
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