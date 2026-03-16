Tramp šokirao izjavom: "Da to nisam uradio, Izraela danas ne bi bilo"

Američki predsjednik, Donald Tramp (Donald Trump), obratio se medijima iz Ovalnog ureda. Nakon komentara o unutrašnjoj politici odgovarao je na pitanja novinara o vanjskopolitičkim temama. U svom izlaganju najviše je govorio o Iranu, tvrdeći da je spriječio nuklearni rat. Također se osvrnuo na odnose sa saveznicima iz NATO-a, kao i s Kinom i Japanom. Na početku razgovora s novinarima, Tramp je naglasio da ne želi ulaziti u ratne sukobe. - Ne želim rat - rekao je, no odmah se osvrnuo na Iran: - Oni su nasilni, opaki ljudi. Da imaju nuklearno oružje, upotrijebili bi ga - dodao je.

- Ljudi koji vjeruju da Iran smije imati nuklearno oružje su glupi ljudi. Upotrijebili bi ga i digli u zrak cijeli Bliski istok, ne samo Izrael. To ste mogli i vidjeti kad su neočekivano počeli slati projektile u krugu od hiljadu milja. Dizali su u zrak ljude koji su im vodili finansije - zaključio je Tramp. Na pitanje novinara može li se rat završiti ove sedmice, kratko je odgovorio: "Uskoro će biti gotovo." "Spriječio rat" Tramp je iznio svoje viđenje politike prema Iranu, tvrdeći da je svojim potezima spriječio globalni sukob. - Da nismo djelovali protiv Irana, došlo bi do nuklearnog rata. Došlo bi do trećeg svjetskog rata. Ako vjerujete da Iran ne bi trebao imati nuklearno oružje, onda vam se mora sviđati ono što sam učinio - rekao je predsjednik.

- Oni nemaju oružje, nemaju vodstvo. Moj najveći problem je što ne znam s kim bih trebao razgovarati - kazao je, dodajući kako je "vrlo ponosan" na ono što je njegova administracija učinila. - Kada biste Iranu dali nuklearno oružje, bio bi uništen barem vrlo značajan dio svijeta." Tramp je također poručio da je njegova odluka o napuštanju nuklearnog sporazuma bila ključna za sigurnost Izraela. - Da nisam ukinuo nuklearni sporazum Baraka Huseina Obame (Barack Hussein Obama) s Iranom, Izraela danas ne bi bilo - ustvrdio je. "Neke su me zemlje razočarale" Predsjednik je izrazio nezadovoljstvo ponašanjem nekih američkih saveznika. - Neke su me zemlje razočarale. Kina i Japan nam ne bi trebali zahvaljivati, trebali bi nam pomagati - rekao je.