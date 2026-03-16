Telegraph objavio audiosnimak: Tvrde da otkriva kako je Modžtaba Hamenei izbjegao smrt

Britanski list The Telegraph objavio je da je novi vrhovni vođa Irana, Modžtaba Hamenei (Mojtaba Khamenei), preživio razorni američko-izraelski zračni napad krajem februara zahvaljujući pukoj slučajnosti.

Prema audiosnimku u čiji je posjed došao pomenuti medij, Hamenei je napustio svoju rezidenciju nekoliko minuta prije udara.

U istom napadu, 28. februara, ubijeni su njegov otac, Ali Hamenei (Ali Khamenei), i drugi članovi rukovodstva Islamske Republike. Snimak, koji je navodno iznio šef protokola ureda vrhovnog vođe Mazaher Huseini (Mazaher Hosseini), pruža prvi detaljan uvid u dešavanja unutar kompleksa tokom napada. Britanski list navodi da je snimak nezavisno verificiran.

Prema navodima snimka, Modžtaba Hamenei izašao je u vrt "da nešto obavi" neposredno prije nego što su balističke rakete pogodile kompleks u Teheranu 28. februara u 9:32 po lokalnom vremenu.

Huseini je naveo da je Hamenei zadobio lakšu povredu noge, ali da su njegova supruga i sin poginuli na licu mjesta. Njegov zet stradao je, prema istim izvorima, na posebno brutalan način, dok je tijelo Mohamada Širazija (Shirazija), šefa vojnog biroa, gotovo potpuno uništeno u eksploziji.

Napad je, kako se navodi, istovremeno pogodio više objekata unutar kompleksa, uključujući porodične rezidencije i vjerske prostorije u kojima je Ali Hamenei držao govore. Među poginulima su i Mohammad Pakpour, komandant Iranske revolucionarne garde, te ministar odbrane Aziz Nasirzadeh.

Huseini je izjavio da je napad bio precizno koordiniran i usmjeren na uništenje kompletnog rukovodstva Islamske Republike, uključujući porodicu Hamenei.

- Pogodili su više tačaka unutar kompleksa, uključujući i samu rezidenciju vrhovnog vođe - navodi se u snimku.

Iako je preživio, javnost i dalje nema jasne informacije o zdravstvenom stanju Modžtabe Hameneija. On se nije pojavljivao u javnosti od početka sukoba, a njegova jedina poruka građanima emitirana je u pisanom obliku putem državne televizije.