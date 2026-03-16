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"OBMANJUJU JAVNOST"

Iran demantuje izvještaj Axiosa o prvom kontaktu s Amerikancima od napada

Moj posljednji kontakt s gospodinom Vitkofom desio se prije nego što je njegov šef ubio diplomatiju s još jednim ilegalnim napadom na Iran, napisao je

Abas Aragči. AP

A. O.

16.3.2026

Američki Axios objavio je da su predstavnici SAD-a i Irana razgovarali po prvi put od početka američko-izraelskog napada na tu zemlju, ali je izvještaj ubrzo negirao iranski ministar vanjskih poslova, Abas Aragči (Abbas Araghchi).

Prema izvještaju Axiosa, kontakt je uspostavljen između Aragčija i Stiva Vitkofa (Steve Witkoff), specijalnog izaslanika SAD-a za Bliski istok.

Axios je također naveo da je Iran inicirao kontakte, ali da su "dobili odbijenicu" od američkih zvaničnika.

Ipak, Aragči je odmah po objavi teksta na X-u napisao demant.

- Moj posljednji kontakt s gospodinom Vitkofom desio se prije nego što je njegov šef ubio diplomatiju s još jednim ilegalnim napadom na Iran. Svaki izvještaj koji kaže drugačije ima cilj da obmanjuje javnost i trgovce naftom - napisao je šef iranske diplomatije.

Ranije je Drop Site News objavio da su Amerikanci više puta pokušavali inicirati kontakte s iranskim zvaničnicima, ali da niko iz Teherana nije odgovarao na poruke iz Vašingtona (Washingtona).

# STEVE WITKOFF
# ABBAS ARAGHCHI
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