Iran demantuje izvještaj Axiosa o prvom kontaktu s Amerikancima od napada

Američki Axios objavio je da su predstavnici SAD-a i Irana razgovarali po prvi put od početka američko-izraelskog napada na tu zemlju, ali je izvještaj ubrzo negirao iranski ministar vanjskih poslova, Abas Aragči (Abbas Araghchi).

Prema izvještaju Axiosa, kontakt je uspostavljen između Aragčija i Stiva Vitkofa (Steve Witkoff), specijalnog izaslanika SAD-a za Bliski istok.

Axios je također naveo da je Iran inicirao kontakte, ali da su "dobili odbijenicu" od američkih zvaničnika.

Ipak, Aragči je odmah po objavi teksta na X-u napisao demant.