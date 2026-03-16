Hercog: Rat koji smo pokrenuli protiv Irana je ključna prekretnica za cijelu regiju

Predsjednik Izraela, Isak Hercog (Isaac Herzog), izjavio je da rat koji su Izrael i SAD pokrenuli protiv Irana predstavlja "ključnu prekretnicu za cijelu regiju".

- Nalazimo se na historijskoj prekretnici. Dolazi trenutak kada će, nakon više od jedne generacije beskrajnih ratova, krvoprolića i terora, korijenski uzrok toga, koji dolazi iz Teherana, biti blokiran i zaustavljen, a cijeli smjer regije će se promijeniti - kazao je Hercog.

Hercog ističe da je poraz klerikalnih vlasti u Iranu "u najdubljim nacionalnim sigurnosnim interesima Evrope", dodajući da je Iran tražio "10 puta veću količinu balističkih projektila, što bi uveliko ugrozilo Evropu".

- Nakon što smo cijelu generaciju pričali i pričali, vrijeme je za djelovanje - navodi on.

Predsjednik je dodao da bi Evropa trebala podržati borbu Izraela protiv Hezbolaha, dok izraelske snage izvode kopnene operacije u Libanu.

- Evropa bi trebala podržati svaki napor, svaki napor, da se Hezbolah iskorijeni sada. Trebali bi shvatiti da ako želite negdje stići, ponekad morate dobiti rat - kazao je Hercog.

Francuska je u subotu ponudila da bude domaćin direktnih pregovora između izraelske i libanonske vlade u Parizu, naglasivši da je Bejrut spreman da se angažuje.

Hercog je pozdravio ovaj prijedlog kao "vrlo pozitivan razvoj događaja".

- Mislim da je vrlo važno da bude razgovora. Krajnje je vrijeme da dobijemo priliku da krenemo naprijed s Libanom - zaključio je predsjednik.