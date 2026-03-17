Izrael izveo napade na Bejrut i Teheran, Emirati nakratko zatvorili zračni prostor

U Fujairahu, emiratu na istočnoj obali zemlje uz Omanski zaljev, dronom su napadnuti naftni rezervoari zbog čega je izbio požar.

Državna novinska agencija WAM navela je da u eksploziji nije bilo povrijeđenih, a to se desilo nakon kratkog zatvaranja zračnog prostora UAE-a, kada je vojska saopćila da je "odgovorila na raketne i bespilotne prijetnje iz Irana".

Izraelska vojska je također u utorak saopćila da je izvela nove napade i na Teheran i na Bejrut, pri čemu su udari na libansku prijestonicu bili usmjereni na militante Hezbollaha.

U ponedjeljak je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) rekao da su mu brojne zemlje poručile da su "na putu" kako bi pomogle u osiguranju Hormuškog moreuza. Istovremeno je sugerisao da nevoljkost nekih država pokazuje nedostatak reciprociteta u odbrambenim sporazumima sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Novinar Associated Pressa u Kataru čuo je eksplozije dok je protuzračna odbrana u blizini Dohe u utorak ujutro pokušavala presresti iranske rakete koje su nadirale.

Katarsko ministarstvo odbrane je nedugo zatim saopćilo da je presrelo raketni napad na zemlju.

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima, stanovnici Dubaija u isto vrijeme su dobili upozorenje na raketni napad.

U ratu je, prema zvaničnicima tih zemalja Bliskog istoka, ubijeno najmanje 1.300 ljudi u Iranu, najmanje 850 u Libanu i 12 u Izraelu. Američka vojska navodi da je poginulo 13 američkih vojnika, a oko 200 je ranjeno.