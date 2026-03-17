Katar presreo raketni napad, krhotine izazvale požar

Katar je objavio da je presreo raketni napad, pri čemu su padajuće krhotine izazvale požar. Prema prvim informacijama, u incidentu nije bilo povrijeđenih osoba.

Ministarstva odbrane i unutrašnjih poslova vijest su potvrdila putem objava na društvenim mrežama. Iz ministarstva unutrašnjih poslova naveli su da je civilna zaštita ugasila manji požar koji je izbio u industrijskoj zoni.

Katar je jedna od nekoliko zaljevskih država koje je Iran posljednjih dana ciljao bespilotnim letjelicama i projektilima, u znak odmazde za američko-izraelske napade.