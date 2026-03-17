Tramp nahvalio Irance: "Visoki ljudi sa veoma visokim IQ-om"

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) iznenadio je javnost novim izjavama o Iranu nakon nešto više od dvije sedmice rata.

Kako je kazao obraćajući se u Ovalnom uredu Bijele kuće, ovaj rat je "velika šahovska igra na veoma visokom nivou".

- To je prilika na veoma visokom nivou, najvišem, i radim sa veoma pametnim igračima. To su pametni ljudi. Ne bi dospjeli tamo da nije tako - rekao je.