Tramp nahvalio Irance: "Visoki ljudi sa veoma visokim IQ-om"

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) iznenadio je javnost novim izjavama o Iranu nakon nešto više od dvije sedmice rata.
Kako je kazao obraćajući se u Ovalnom uredu Bijele kuće, ovaj rat je "velika šahovska igra na veoma visokom nivou".
- To je prilika na veoma visokom nivou, najvišem, i radim sa veoma pametnim igračima. To su pametni ljudi. Ne bi dospjeli tamo da nije tako - rekao je.
Dodao je da kada imate posla sa nekima od tih ljudi, "znate s kim imate posla".
- Visoki intelekt. Visoki ljudi sa veoma visokim IQ-om - zaključio je Tramp.
Ranije je Tramp u nekoliko navrata naglašavao također da su Iranci pametni, ali da "i pametni znaju raditi donositi izuzetno loše odluke".
Lošim odlukama posljednjih dana nazivao je iranske napade na američke baze na Bliskom istoku, zatvaranje Hormuškog moreuza kao i, kako je on naveo, odbijanje pregovora što je i dovelo do početka rata.