Tramp: Velika bi čast bila zauzeti Kubu, možemo raditi šta želimo

Donald Tramp (Trump) predsjednik SAD govorio je o "časti da preuzme Kubu" na isti dan kad je elektroenergetska mreža ovog komunističkog ostrva pretrpjela prvi kolaps na nacionalnom nivou otkako su SAD efektivno prekinule dotok nafte u zemlju.

- Znate, cijeli život slušam o Sjedinjenim Američkim Državama i Kubi, kada će Sjedinjene Države imati čast da zauzmu Kubu? To je velika čast - rekao je Tramp u obraćanju iz Ovalnog kabineta.

Tu se nije zaustavio već je rekao da s Kubom "može učiniti šta god želi".

- Zauzimanje Kube u nekom obliku, da, zauzimanje Kube - mislim, bilo da je oslobodim, zauzmem, mislim da s njom mogu učiniti šta god želim - dodao je.

Na pitanje da li bi američka vojna operacija na Kubi odražavala januarsko hapšenje Nicolasa Madura u Venecueli ili bi više ličila na nastavak vojnog sukoba s Iranom, Tramp je novinarima rekao: "To vam ne mogu reći."

Trampovi komentari uslijedili su u trenutku kada je Kuba ponovo utonula u tamu zbog nestanka struje. Nisu otkriveni nikakvi kvarovi u električnim jedinicama koje su radile u trenutku pada kubanske mreže, saopštio je u ponedjeljak državni operater mreže, dodajući da radi na obnavljanju struje širom zemlje.

Kuba se uveliko oslanja na naftu za proizvodnju električne energije. Efektivna blokada isporuka goriva od strane Vašingtona pogoršala je energetsku krizu u zemlji, uzrokujući povremene nestanke struje, racionalizaciju medicinskih potrepština i smanjenje turizma.

Cijene goriva su toliko porasle da benzin na neslužbenom tržištu može koštati i do 9 dolara po litri, što znači da punjenje rezervoara automobila košta više od 300 dolara, što je više nego što većina Kubanaca zaradi godišnje.

Nestanci struje širom zemlje često su prijavljivani u posljednjih nekoliko godina. Kubanski zvaničnici su ih ranije pripisivali američkim ekonomskim sankcijama, iako su kritičari krivili i nedostatak ulaganja u problematični sistem proizvodnje električne energije na ostrvu.

Prodaja goriva na državnim benzinskim pumpama sada je strogo ograničena. Samo turisti, diplomate i Kubanci kojima je odobren termin putem online sistema smiju natočiti gorivo, obično nakon višesatnog čekanja.