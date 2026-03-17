Marko Rubio naredio diplomatama: Hitno poduzeti mjere protiv Revolucionarne garde i Hezbolaha, rok do petka

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) naložio je diplomatama SAD širom svijeta da pojačaju pritisak na strane vlade kako bi hitno poduzele mjere protiv Islamske Revolucionarne garde i grupa povezanih s Iranom, zbog, kako je navedeno, rastuće prijetnje od mogućih napada.

Prema pisanju Reutersa, cilj Vašingtona (Washingtona) je da što više država ove organizacije službeno proglasi terorističkim. Interna instrukcija, koju je Rubio potpisao 16. marta, upućena je svim američkim diplomatskim i konzularnim misijama, uz zahtjev da poruku prenesu na najvišem nivou najkasnije do 20. marta. Također je naglašeno da se ove aktivnosti trebaju usklađivati s izraelskim partnerima.

Administracija predsjednika Donalda Trampa (Trump) nastoji pridobiti i one saveznike koji su do sada bili rezervisani, posebno nakon američko-izraelskih zračnih operacija pokrenutih prije dvije sedmice. Ipak, pojedine partnerske zemlje već su poručile da trenutno ne planiraju slati mornaričke snage kako bi pomogle u osiguravanju plovidbe kroz Hormuški zaljev, uprkos američkom pozivu.

U depeši se navodi da, s obzirom na povećan rizik od djelovanja Irana i njegovih saveznika, države trebaju brzo reagirati kako bi ograničile njihove kapacitete za izvođenje napada. Iako nisu izneseni konkretni detalji o prijetnjama, podsjeća se na ranije aktivnosti Teherana u regionu i naglašava važnost zajedničkog odgovora.

Vašington procjenjuje da bi koordinirani međunarodni pritisak mogao biti efikasniji od pojedinačnih poteza i da bi takav pristup mogao natjerati Iran na promjenu ponašanja. Dodatno se ističe da bi uvođenje terorističkih oznaka oslabilo sposobnost Irana da podržava militantne aktivnosti širom svijeta.

Organizacije poput Hezbollaha već su označene kao terorističke od strane SAD i nekih drugih zemalja, a američki zvaničnici tvrde da takve grupe, zajedno s Revolucionarnom gardom, doprinose destabilizaciji regiona i ugrožavanju mira na Bliskom istoku.