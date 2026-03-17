Predsjednik iranskog parlamenta: Hormuški moreuz nikada više neće biti isti

Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Baker Kalibaf (Baqer Qalibaf) izjavio je da američki bombarderi i mlažnjaci ne mogu uništiti iranska postrojenja za proizvodnju oružja te je poručio da se krizi u Hormuškom moreuzu ne nazire kraj.

U opširnom televizijskom intervjuu Kalibaf je rekao da taj plovni put, ključan za globalnu opskrbu naftom, ostaje ugrožen zbog američke i izraelske "prisutnosti" u regiji Zaljeva.

- Hormuški moreuz više ne može biti kao prije niti se vratiti u prijašnje stanje. Sigurnosti više nema - rekao je Kalibaf.

Iranska vojna postrojenja bila su česta meta američkih i izraelskih napada od početka rata, no Kalibaf tvrdi da je Iran izvukao pouke iz prošlogodišnjeg 12-dnevnog sukoba te promijenio svoje sisteme i dizajn lansera.

- Oni misle da mogu uništiti naša postrojenja bombarderima, ali ne znaju da smo njihov dizajn u potpunosti promijenili - rekao je Kalibaf.

Ponovio je da se Iran nikada neće predati niti popustiti pod pritiskom sile. Kada se rat napokon završi, tvrdi, "lice i poredak Bliskog istoka će se promijeniti, ali neće se dogoditi ništa što Amerika želi". Dodao je da će islamske zemlje u regiji uspostaviti vlastiti "poredak i lokalnu sigurnost".

- Jedini cilj koji su SAD i Izrael postigli bilo je ubistvo bivšeg vrhovnog vođe Alija Hameneija. No sistem se nije srušio, a zamijenio ga je mlađi Hamenei - rekao je Kalibaf.