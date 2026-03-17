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MOHAMMAD BAKER KALIBAF

Predsjednik iranskog parlamenta: Hormuški moreuz nikada više neće biti isti

Sigurnosti više nema, rekao je

Mohammad Baker Kalibaf. Britannica

Dž. R.

17.3.2026

Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Baker Kalibaf (Baqer Qalibaf) izjavio je da američki bombarderi i mlažnjaci ne mogu uništiti iranska postrojenja za proizvodnju oružja te je poručio da se krizi u Hormuškom moreuzu ne nazire kraj. 

U opširnom televizijskom intervjuu Kalibaf je rekao da taj plovni put, ključan za globalnu opskrbu naftom, ostaje ugrožen zbog američke i izraelske "prisutnosti" u regiji Zaljeva.

- Hormuški moreuz više ne može biti kao prije niti se vratiti u prijašnje stanje. Sigurnosti više nema - rekao je Kalibaf.

Iranska vojna postrojenja bila su česta meta američkih i izraelskih napada od početka rata, no Kalibaf tvrdi da je Iran izvukao pouke iz prošlogodišnjeg 12-dnevnog sukoba te promijenio svoje sisteme i dizajn lansera. 

- Oni misle da mogu uništiti naša postrojenja bombarderima, ali ne znaju da smo njihov dizajn u potpunosti promijenili - rekao je Kalibaf.

Ponovio je da se Iran nikada neće predati niti popustiti pod pritiskom sile. Kada se rat napokon završi, tvrdi, "lice i poredak Bliskog istoka će se promijeniti, ali neće se dogoditi ništa što Amerika želi". Dodao je da će islamske zemlje u regiji uspostaviti vlastiti "poredak i lokalnu sigurnost".

- Jedini cilj koji su SAD i Izrael postigli bilo je ubistvo bivšeg vrhovnog vođe Alija Hameneija. No sistem se nije srušio, a zamijenio ga je mlađi Hamenei - rekao je Kalibaf. 

# HORMUŠKI MOREUZ
# MOHAMMAD BAQER QALIBAF
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