Tramp najavio deblokadu Hormuza: Misija gotovo nemoguća za američku mornaricu

Najava američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) da će američka mornarica osigurati prolaz kroz Hormuški moreuz i zaštititi tankerski saobraćaj predstavlja izuzetno zahtjevan zadatak čak i za najmoćniju pomorsku silu svijeta.

Zaštita ruta

Sličan izazov SAD su imale tokom iračko-iranskog rata 1980-ih, kada su obje strane napadale naftne tankere. Tada je pokrenuta operacija "Earnest Will", s ciljem zaštite izvoza kuvajtske nafte iz Perzijskog zaljeva, gdje su se paralelno odvijale borbe na moru, kopnu i u zraku. To iskustvo danas predstavlja ključni presedan za ono što Vašington (Washington) očekuje od svoje Pete flote i Centralne komande američke vojske i ulazak u područje pod nadzorom iranskih raketa i dronova te osiguravanje prolaska tankera.

Ideja zaštite energetskih ruta nije nova. Nakon sovjetske intervencije u Afganistanu i Iranske revolucije, SAD su bile snažno ovisne o uvozu nafte iz Zaljeva. Zbog toga je predsjednik Džimi Karter (Jimmy Carter) 1980. formulirao tzv. Karterovu doktrinu, kojom je jasno poručeno da će Amerika vojno štititi pristup nafti iz regije i sigurnost prolaza kroz Hormuz. Kao rezultat toga formirana je posebna vojna struktura za ovaj prostor, današnji CENTCOM.

Tokom "tankerskog rata" pokazalo se koliko je teško održati sigurnost plovidbe kroz uski i plitki zaljev. Iranske mine i irački napadi iz zraka ozbiljno su ugrožavali brodove, a napadi na američke ratne brodove, poput fregate USS Stark 1987. i USS Samuel B. Roberts 1988., dodatno su naglasili rizike. Američki odgovor bila je operacija "Praying Mantis", u kojoj su uništeni iranski vojni ciljevi i infrastruktura.

Isti problem

Iako su se vojne okolnosti od tada promijenile, osnovni problem ostaje isti – Hormuški moreuz je znatno lakše blokirati nego trajno osigurati za slobodnu plovidbu.

Dodatnu kompleksnost daje činjenica da Iran ne mora imati dominantnu mornaricu da bi predstavljao ozbiljnu prijetnju. Kao i u nekim savremenim sukobima, oslanjanje na asimetrične metode – mine, rakete i dronove – može biti dovoljno za ugrožavanje pomorskih ruta. Plitke vode Zaljeva, s dubinom koja na mnogim mjestima ne prelazi 60 metara, dodatno olakšavaju takve napade i usmjeravaju kretanje brodova kroz ograničene koridore.

Procjene govore da Iran raspolaže hiljadama pomorskih mina, što predstavlja stalnu opasnost za tankere. Uprkos američkim udarima na vojne ciljeve i položaje Islamske revolucionarne garde, iranski kapaciteti nisu u potpunosti neutralizirani.

Postoji i rizik od neželjenih incidenata, poput onog iz 1988. kada je američka krstarica USS Vincennes greškom oborila civilni avion Iran Air Flight 655, pri čemu je stradalo 290 ljudi.

Zbog svega toga, evropske mornarice pokazuju oprez i nevoljkost da se uključe u novu fazu sukoba. Iako mogu odbiti američke zahtjeve, snage američke Pete flote nemaju takav izbor, već su suočene s izuzetno složenim i rizičnim zadatkom.