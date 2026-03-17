Šef iranskog vijeća za sigurnost bio meta izraelskih napada: Nije poznato je li živ

Ali Larijani, čelnik iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, bio je meta napada Izraela tvrdi izraelski izvor upoznat s događajima. Izraelska vojska još uvijek čeka rezultate napada, odnosno procjenu štete, kako bi utvrdila je li Larijani ubijen, piše CNN.

Načelnik glavnog stožera Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), general-pukovnik Eyal Zamir, izjavio je u utorak ujutro: "Sinoć smo u Iranu zabilježili značajna postignuća."

Izraelske odbrambene snage izvele su u ponedjeljak navečer val istovremenih napada na gradove Teheran, Shiraz i Tabriz. IDF u službenom saopćenju nije spomenuo Larijanija kao metu, već je kao ciljeve naveo postrojenja za proizvodnju projektila i komandne centre.

- Uz kontinuirano nanošenje štete i narušavanje vojnih sposobnosti i industrijskih proizvodnih kapaciteta, djelujemo i protiv elemenata Revolucionarne garde i represivnog aparata režima - rekao je Zamir na sastanku o procjeni situacije.

Isti izraelski izvor otkrio je za CNN da je Izrael prije nekoliko dana izveo i zaseban napad u kojem su ciljani visoki dužnosnici Palestinskog islamskog džihada, militantne skupine u Gazi koju podržava Iran.