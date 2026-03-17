Požar na USS Gerald R. Fordu trajao više od 30 sati, više od 600 mornara spava na podu

Na nuklearnom nosaču aviona USS Gerald R Ford prošle sedmice izbio je požar koji je trajao više od 30 sati prije nego što je ugašen, ostavivši stotine američkih mornara bez mjesta za spavanje, izvijestio je NYT.

Ostali bez kreveta

Prema američkim vojnim zvaničnicima i svjedočenjima članova posade, požar je počeo u glavnoj brodskoj praonici, navodno u ventilacionom otvoru sušilice, prije nego što se proširio kroz ventilacione kanale u druge dijelove broda.

Vatra je na kraju stavljena pod kontrolu nakon što su se mornari više od jednog dana borili s plamenom u više odjeljaka.

Incident je raselio više od 600 mornara i članova posade koji su zbog požara ili oštećenja od dima ostali bez svojih ležajeva. Mnogi od njih od tada spavaju na podovima, stolovima i drugim improvizovanim mjestima širom broda dok se procjenjuje šteta i obnavljaju životni prostori.

Nosač, na kojem se nalazi oko 4.500 mornara i pilota, trenutno je u desetom mjesecu neuobičajeno duge misije. Obično se američki nosači aviona raspoređuju na oko šest do sedam mjeseci, ali su operativne potrebe značajno produžile misiju Forda.

Zbrinuti mornari

Uprkos jačini požara, Centralna komanda američke vojske saopćila je da pogonski sistemi broda nisu oštećeni i da nosač ostaje potpuno operativan.

Dva mornara su zbrinuta zbog povreda koje nisu opasne po život, dok je nekoliko drugih, prema izvještajima, pretrpjelo udisanje dima tokom gašenja požara.

Produženo raspoređivanje Forda vodilo je brod kroz više operativnih zona. Prvobitno je djelovao u Mediteranu, zatim je preusmjeren u Karibe kao dio američkog pritiska na venecuelanskog lidera Nicolasa Madura, da bi kasnije ponovo bio upućen prema Bliskom istoku usljed rastućih regionalnih tenzija.

Pomorski stručnjaci ističu da ovako duga raspoređivanja mogu iscrpiti i brodove i posade. Rasporedi održavanja pažljivo su usklađeni na nivou cijele flote, a produžavanje misije jednog nosača može odgoditi popravke i opteretiti opremu koja je projektovana za kraće zadatke.

Kvarovi sa sistemima

Ovaj požar je najnoviji u nizu tehničkih i logističkih problema koji pogađaju Ford, najnoviji i najnapredniji nosač aviona američke mornarice. U prethodnim mjesecima zabilježeni su problemi s održavanjem, uključujući kvarove na sistemima koji opslužuju stotine toaleta.

Za sada, brod nastavlja s letnim operacijama i ostaje dio američkog vojnog prisustva u inostranstvu.

Međutim, zvaničnici navode da bi druga udarna grupa nosača uskoro mogla zamijeniti Ford, jer se približava jednom od najdužih raspoređivanja američkog nosača aviona nakon Vijetnamskog rata.