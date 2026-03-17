Izraelska vojska: U napadu na Teheran ubijen vođa iranskih snaga Basidž

Golam Reza Solejmani, šef iranskih snaga Basidž, ubijen je u izraelskom zračnom napadu na Teheran.

On je šest godina bio na čelu ove jedinice koja je direktno bila odgovorna ajatolahu i Iranskoj revolucionarnoj gardi.

Izraelska vojska saopćila je da su deseci njenih borbenih aviona jučer učestvovali u istovremenim napadima na Teheran, Širaz i Tabriz.

U Teheranu su, prema tvrdnjama vojske, pogođeni zapovjedni centri iranskih sigurnosnih snaga, uključujući sjedišta Ministarstva obavještajnih službi i milicije Basidž. Mete su bile i lokacije za skladištenje i lansiranje dronova, projektila te sistemi protuzračne obrane.

Vojska je također izvijestila da je u Širazu gađan štab iranskog zapovjedništva za unutrašnju sigurnost i skladište projektila, dok su u Tabrizu uništeni sistemi protuzračne odbrane.

Kako je ranije objavljeno, na meti napada bio je i Ali Laridžani, čelnik iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, no u ovom trenutku nije poznato da li je preživio.