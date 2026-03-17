Posljednji javni snimak: Laridžani hodao centrom Teherana u petak i poslao poruku Trampu

Iranski šef sigurnosti Ali Laridžani (Ali Larijani), za kojeg su izraelske vlasti ranije tvrdile da je ubijen, pojavio se u petak među brojnim visokim iranskim zvaničnicima koji su marširali kroz centar Teherana na godišnjem skupu povodom Dana Al-Kudsa. Govoreći za iranske državne medije dok je učestvovao u maršu, Laridžani je izjavio da je bombardovanje koje se dogodilo tokom skupa znak "očaja" neprijatelja Irana.



- Ovi napadi su iz straha, iz očaja. Onaj ko je jak uopće ne bi bombardovao demonstracije. Jasno je da je on podbacio - rekao je za državnu televiziju. Laridžani je uputio poruku i predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu (Donald Trump), poručivši da ne razumije snagu iranskog naroda. - Tramp ne razumije da je iranski narod hrabra nacija, jaka nacija, odlučna nacija. Što on više pritišće, odlučnost nacije će postajati jača - rekao je.