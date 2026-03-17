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IRANSKI ŠEF SIGURNOSTI

Posljednji javni snimak: Laridžani hodao centrom Teherana u petak i poslao poruku Trampu

Pojavio se među brojnim visokim iranskim zvaničnicima koji su marširali kroz centar Teherana na godišnjem skupu povodom Dana Al-Kudsa

Ali Laridžani - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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M. Až.

17.3.2026

Iranski šef sigurnosti Ali Laridžani (Ali Larijani), za kojeg su izraelske vlasti ranije tvrdile da je ubijen, pojavio se u petak među brojnim visokim iranskim zvaničnicima koji su marširali kroz centar Teherana na godišnjem skupu povodom Dana Al-Kudsa.

Govoreći za iranske državne medije dok je učestvovao u maršu, Laridžani je izjavio da je bombardovanje koje se dogodilo tokom skupa znak "očaja" neprijatelja Irana.


- Ovi napadi su iz straha, iz očaja. Onaj ko je jak uopće ne bi bombardovao demonstracije. Jasno je da je on podbacio - rekao je za državnu televiziju.

Laridžani je uputio poruku i predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu (Donald Trump), poručivši da ne razumije snagu iranskog naroda.

- Tramp ne razumije da je iranski narod hrabra nacija, jaka nacija, odlučna nacija. Što on više pritišće, odlučnost nacije će postajati jača - rekao je.

Podsjetimo, izraelski zvaničnici ranije su saopćili da je tokom noći izveden precizan zračni napad na teritoriji Irana, a meta je bio visoki iranski zvaničnik Ali Laridžani.

Nedugo zatim izraelski ministar odbrane Izrael Kac (Israel Katz) izjavio je da je Laridžani ubijen.

# IRAN
# ALI LARIJANI
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