Netanjahuov ured objavio fotografiju kako naređuje ubistvo iranskih dužnosnika

Ured izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu) objavio je fotografiju uz tvrdnju da prikazuje premijera u trenutku dok naređuje ubistvo visokih iranskih dužnosnika.

Izrael je u napadu na Teheran jučer navečer gađao Alija Laridžanija, čelnika iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost. Izraelski ministar odbrane Izrael Kac (Israel Katz) tvrdi da je Laridžani ubijen. Izraelski vojni dužnosnik je za BBC potvrdio da su Izraelske odbrambene snage (IDF) ciljale Laridžanija.

Na Telegram kanalu koji se pripisuje Aliju Laridžaniju nedugo nakon najava objavljena je rukom pisana poruka povodom sahrana poginulih pripadnika iranske mornarice.

U istom napadu ubijen je Gholam Reza Soleimani, koji je šest godina bio na čelu iranskih snaga Basij, poznat po nadimku "Režimski mesar". Pod njegovim izravnim komandanstvom, snage Basij su gušile mirne proteste, upravljale mrežom tajnih mučilišta, provodile progon žena i mladih koji su tražili temeljne slobode te redovno koristile bojnu municiju protiv nenaoružanih civila.

Ovaj događaj smatra se teškim udarcem za moral islamističkog režima i operativne sposobnosti njegovog unutrašnjeg sigurnosnog aparata.